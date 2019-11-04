Son Dakika Haberleri: Çin vatandaşlarından Çanakkale'ye kültür gezisi
Son Dakika Güncel Çin vatandaşlarından Çanakkale'ye kültür gezisi

Çin vatandaşlarından Çanakkale'ye kültür gezisi

6 saat önce

Çin Başkonsolosluğu Çanakkale'ye kültür gezisi düzenledi.

Çin vatandaşlarından Çanakkale'ye kültür gezisi, System.String[]

Çin Başkonsolosluğu Çanakkale'ye kültür gezisi düzenledi.


Çin Başkonsolos Yardımcısı Zhong Hongnuo ve Vize Bölümü Konsolosu Xu Minglei'nin de aralarında bulunduğu heyet, ilk olarak Troya Antik Kentini ziyaret etti. Gruba, Çanakkale turizm destinasyonları gezdirilirken, Troya Müzesi ile Assos ve Troya Örenyeri ziyaretleri, tanıtım rehberleri eşliğinde gerçekleştirildi.


Etkinlikte, Türkiye'ye ziyarette bulunan Çinli vatandaşların yaşadıkları sorunlar ve memnuniyet kriterleri yerinde görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmelerde, Çinli turistlerin Çanakkale'de konaklamalı ziyaretler gerçekleştirmeleri için gerekli olan altyapı ve altyapı sorunları ile çözüm önerileri hakkında da konuşuldu.


Troya Antik Kentinde İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Sedat Arslan ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, ziyaret anısına Çin Başkonsolos Yardımcısı Zhong Hongnuo'na hediye takdiminde bulundu.


Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Sedat Arslan, GMKA Çanakkale Temsilcisi Recai Başaran, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölgesel Temsil Kurulu Yönetim Üyesi İkbal Akça ve Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan; Çin Başkonsolos Yardımcısı Zhong Hongnuo ve Vize Bölümü Konsolosu Xu Minglei ve Troya Antik Kentine Çin'den gelen turistlerle birlikte sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdiler. - ÇANAKKALE

Çin Halk Cumhuriyeti, Başkonsolos, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolluk yaşanan hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü
Ispanaktan zehirlenme haberleri peş peşe geldi! Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:05:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin vatandaşlarından Çanakkale'ye kültür gezisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]