Çin ve AB arasında yaptırım düellosu - Son Dakika

Çin ve AB arasında yaptırım düellosu

22.03.2021 20:12
Çin ve AB arasında yaptırım düellosu, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının Çin'e yönelik yaptırım kararının ardından Çin'in de Avrupa Parlamentosu üyelerine yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının Çin'e yönelik yaptırım kararının ardından Çin'in de Avrupa Parlamentosu üyelerine yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.

AB Dışişleri Bakanları, günün erken saatlerinde Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik baskıdan dolayı yeni AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde 4 Çinli yetkiliye ve bir kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı. Çin ise, AB'nin yaptırım kararının ardından 10 Avrupa Parlamentosu üyesine ve 4 kuruma misilleme yaparak yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Çin'in yaptırım kararına Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'den tepki geldi. Sassoli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Çin'in milletvekillerine yönelik yaptırımları kabul edilemez ve sonuçları olacaktır. Milletvekillerine ve Avrupa Parlamentosu organlarına demokratik görevlerini yerine getirirken görüş bildirdikleri için yaptırımlar uygulanmaktadır. İnsan hakları vazgeçilemez haklardır" dedi.

Çin tarafından yaptırım uygulanacak kişilerin Avrupa Parlamentosu'ndan Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphael Glucksmann, İlhan Kyuchyük ve Miriam Lexmann, Hollanda Parlamentosu'ndan Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, Belçika Parlamentosu'ndan Samuel Çoğolatı, Litvanya Parlamentosu'ndan Dövile Sakaliene, Alman uzman Adrian Zenz ile İsveçli uzman Bjorn Jerden olduğu bildirildi. Çin'in yaptırım uyguladığı kurumların ise AB Konseyi Güvenlik ve Siyasi Komitesi, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi, Almanya'daki Mercator Çin Çalışmaları Enstitüsü ve Danimarka Demokrasiler İttifakı Vakfı olduğu açıklandı. Söz konusu kişilerin ve ailelerinin Çin ana karası ile Çin'in Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerine girişlerinin yasaklandığı, bu kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların Çin ile iş yapmasının da sınırlandırıldığı bildirildi.

AB'DEN MYANMAR'DAKİ DARBEYLE BAĞLANTILI 11 YETKİLİYE YAPTIRIM

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artmaya devam ederken, AB Dışişleri Bakanları darbe ile bağlantılı ve protestoculara yönelik şiddet olayları nedeniyle üst düzey askeri komutanlar da dahil olmak üzere 11 Myanmarlı yetkiliye de yaptırım kararı aldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell yaptığı açıklamada, "Darbeye ve göstericilere yönelik baskıya karışan 11 kişiye yaptırım uygulayacağız" dedi.

(Melike Yazır/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çin ve AB arasında yaptırım düellosu - Son Dakika


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