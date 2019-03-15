Çin ve AB fabrikalarımıza talip
1 saat önce
İklimlendirme ve seramik sektörlerine dünya çapında yön veren ISIH fuarında Türkiye'nin ihracatçıları gövde gösterisi yaptı.
İklimlendirme ve seramik sektörlerine dünya çapında yön veren ISIH fuarında Türkiye
'nin ihracatçıları gövde gösterisi yaptı. İkili görüşmelerle önemli anlaşmalara imza atılırken, fuara Çin
başta olmak üzere yabancıların Türkiye'de 'satılık fabrika var mı?' sorusu damga vurdu. (Ferit Parlak)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:05
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