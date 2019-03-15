Son Dakika Haberleri: Çin ve AB fabrikalarımıza talip

Çin ve AB fabrikalarımıza talip

1 saat önce

İklimlendirme ve seramik sektörlerine dünya çapında yön veren ISIH fuarında Türkiye'nin ihracatçıları gövde gösterisi yaptı.

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İklimlendirme ve seramik sektörlerine dünya çapında yön veren ISIH fuarında Türkiye'nin ihracatçıları gövde gösterisi yaptı. İkili görüşmelerle önemli anlaşmalara imza atılırken, fuara Çin başta olmak üzere yabancıların Türkiye'de 'satılık fabrika var mı?' sorusu damga vurdu. (Ferit Parlak)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:05 

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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