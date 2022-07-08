Çin ve AB Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Muhafaza Edilmesini İstedi - Son Dakika
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Çin ve AB Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Muhafaza Edilmesini İstedi

08.07.2022 12:40
Çin ve AB Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Muhafaza Edilmesini İstedi

BALİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) çok kutuplu dünyada iki büyük güç olduklarını ve kapsamlı stratejik ortaklıklarının temel yönelimini muhafaza etmeleri gerektiğini söyledi.

BALİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) çok kutuplu dünyada iki büyük güç olduklarını ve kapsamlı stratejik ortaklıklarının temel yönelimini muhafaza etmeleri gerektiğini söyledi.

Wang, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmede, iki tarafın diyalog ve iletişimlerinde pozitif ivmeyi korumaları ve ortak zemin aramaları ve bunu yaparken de karmaşık güçlüklerle karşı karşıya kaldıklarında aralarındaki farklılıkları rafa kaldırmaları gerektiğini söyledi. Wang, Çin ile AB'nin karşılıklı fayda sağlayan kazan-kazan işbirliğine bağlı kalmaları, gerçek çok taraflılığı muhafaza etmeleri ve ayrışma çağrısı yapan ve ekonomi yasalarını ihlal eden eylemlere karşı çıkmaları gerektiğini söyledi.

Wang, iki tarafın sıfır toplamlı oyunları, bloklar halinde cepheleşmeyi ve yeni bir Soğuk Savaş'ı canlandırma girişimlerini reddetmeleri gerektiğinin altını çizdi. Wang, Çin'in, Birleşmiş Milletler'in temelini oluşturduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka bağlı uluslararası ilişkileri yöneten temel normları savunmak için AB tarafıyla birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

Borrel de AB'nin, iki tarafın, farklılıklardan daha çok ortak çıkara sahip olduklarına inandığını ve tek Çin politikasını izlemeye ve Çin ile daha fazla stratejik koordinasyon ve işbirliği yapmaya istekli olduğunu söyledi. Borrel, AB'nin Rusya- Ukrayna çatışmasının ters etkilerinden derin endişe duyduğunu ve Çin'in barışın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamasını umduğunu söyledi.

Wang, Ukrayna krizi hakkında, ilgili tarafların çatışmanın temel sebepleri üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeleri, her bir tarafın meşru endişelerini ele almaları ve savaşın potansiyel tehlikelerini kökten bertaraf etmeleri gerektiğini belirtti. Wang, Çin'in yaptığı önerilerin Ukrayna krizi konusundaki tutumunu açıkça ortaya koyduğunu ve bunların kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasında kilit bir rehber işlevi görebileceğini belirtti.

Çin geçtiğimiz Nisan ayında Ukrayna'daki durum hakkında; barış görüşmelerinin desteklenmesi, daha büyük ölçekli insani krizlerin önüne geçilmesi, Avrupa ve Avrasya kıtasında kalıcı bir barışın geliştirilmesi ve bölgesel krizin büyütülmesinin önlenmesi çağrılarında bulunduğu dört öneri sunmuştu. Wang, Çin'in tüm çabalarının barışın desteklenmesi ve görüşmelerin hızlandırılmasını amaçladığını belirterek Çin'in hedeflerine ve tarafsız konumuna bağlı kalacağını ve yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Wang, Çin'in AB tarafının stratejik özerkliğine bağlı kalmasını ve sürdürülebilir planların ortaya konmasında daha aktif bir rol oynamasını desteklediğini kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve AB Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Muhafaza Edilmesini İstedi - Son Dakika

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