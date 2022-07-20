Çin ve Ab, Küresel Ekonomik Güçlüklerle Ortaklaşa Mücadele Etme Konusunda Anlaştı - Son Dakika
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Çin ve Ab, Küresel Ekonomik Güçlüklerle Ortaklaşa Mücadele Etme Konusunda Anlaştı

20.07.2022 14:55
Çin ve Ab, Küresel Ekonomik Güçlüklerle Ortaklaşa Mücadele Etme Konusunda Anlaştı

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği (AB), Salı günü gerçekleştirilen 9. Yüksek Düzeyli Ekonomik ve Ticari Diyalog toplantısında, ekonomi ve ticaret alanında pratik işbirliğini teşvik etmek ve küresel ekonominin karşı karşıya olduğu güçlüklerle birlikte başa çıkmak için ortak...

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği (AB), Salı günü gerçekleştirilen 9. Yüksek Düzeyli Ekonomik ve Ticari Diyalog toplantısında, ekonomi ve ticaret alanında pratik işbirliğini teşvik etmek ve küresel ekonominin karşı karşıya olduğu güçlüklerle birlikte başa çıkmak için ortak çaba gösterme konusunda anlaştı. Video bağlantısı yoluyla gerçekleştirilen diyaloğa, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis eş başkanlık etti. İki taraf, makro ekonomi, endüstriyel zincir ve tedarik zinciri, ticaret ve yatırım ile finansal işbirliği olmak üzere dört başlıkta pragmatik, samimi ve verimli görüşmeler yaptı. İki taraf, makroekonomik politika koordinasyonu, sanayi ve tedarik zincirlerinde işbirliği, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu, daha geniş pazar açılımı ile finans sektörünün çift yönlü açılması, düzenleyici işbirliği, coğrafi işaretler ve hayvan ve bitki denetimi ile karantina konusunda Çin-AB anlaşmasının uygulanması gibi bir dizi konuda fikir birliğine ve sonuca ulaştı. Her iki taraf da dünyadaki siyasi ve ekonomik durumun derin şekilde değiştiğine ve sağlıklı ve istikrarlı Çin-AB ilişkilerinin ve Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin küresel kalkınma ve refaha ulaşmayı sağladığına inandığını belirtti.

İki taraf, karşılıklı anlayışı geliştirmek, ekonomik ve ticari alanda Çin ve Avrupa arasında pragmatik işbirliğini teşvik etmek ve küresel ekonomik durumun belirsizliği ile daha iyi başa çıkmak amacıyla Çin-AB işbirliğindeki istikrarı geliştirmek için ortak çaba göstermeye istekli. İki taraf, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukları birlikte ele almaya, makroekonomik politikaların iletişimini ve koordinasyonunu güçlendirmeye, küresel sanayi zincirinin ve tedarik zincirinin istikrarını korumaya ve merkezde DTÖ olacak şekilde kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini birlikte korumaya ve güçlendirmeye hazır. İki taraf ayrıca, etkin biçimde ticaret ve yatırımda liberalizasyonu ve kolaylaştırmayı iyileştirmeyi, adil rekabeti teşvik etmeyi, fikri mülkiyet haklarını korumayı, işletmeler için daha iyi bir iş ortamı yaratmayı ve finans sektöründe çift yönlü açılım ve düzenleyici işbirliğini daha da ilerletmeyi kabul etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Ab, Küresel Ekonomik Güçlüklerle Ortaklaşa Mücadele Etme Konusunda Anlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Ab, Küresel Ekonomik Güçlüklerle Ortaklaşa Mücadele Etme Konusunda Anlaştı - Son Dakika
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