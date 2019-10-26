Son Dakika Haberleri: Çin ve ABD kümes hayvanı eti satışında anlaşmaya vardı
Son Dakika Güncel Çin ve ABD kümes hayvanı eti satışında anlaşmaya vardı

Çin ve ABD kümes hayvanı eti satışında anlaşmaya vardı

26 dakika önce

Çin ve ABD arasında yürütülen üst düzey ekonomik ve ticari müzakere heyetlerinin başkanları telefonda görüştü.

Çin ve ABD kümes hayvanı eti satışında anlaşmaya vardı, System.String[]

Çin-ABD Üst Düzey Ekonomik ve Ticari Müzakereler'de Çin heyetine başkanlık yapan Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, temel çıkarlara ilişkin sorunların uygun bir şekilde çözülmesi konusunda fikir birliğine varılarak, bazı metinlerle ilgili teknik müzakerelerin de temelde tamamlandığı saptandı.

Taraflar, ABD'nin ithal ettiği Çin menşeli pişmiş kümes hayvanları ile kedi balığı ürünleri için eşit denetleyici sistem uygulaması konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf arasında ayrıca, Çin'in ABD'den kümes hayvanı eti ihracatıyla ilgili yasağı kaldırması gibi konularda anlaşma sağlandı. Yetkililer, kısa süre içinde yine bir telefon görüşmesi yapacaklarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:15 Kaynak: Bültenler
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