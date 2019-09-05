Çin ve ABD'nin bir sonraki ticaret müzakeresi ekimde
1 saat önce
Çin ve ABD, ticaret müzakerelerinin 13'üncü toplantısının ekim ayı başında Washington'da yapılması için anlaştı.
Çin ve ABD, ticaret müzakerelerinin 13'üncü toplantısının ekim ayı başında Washington'da yapılması için anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:34
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