Çin ve Almanya, Çeşitli Alanlarda İkili İşbirliğini Derinleştirmek İçin Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Almanya, Çeşitli Alanlarda İkili İşbirliğini Derinleştirmek İçin Anlaştı

10.07.2022 12:10
Çin ve Almanya, Çeşitli Alanlarda İkili İşbirliğini Derinleştirmek İçin Anlaştı

BALİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali kentinde biraraya gelen Çin ve Almanya dışişleri bakanları, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü fırsat olarak kullanıp çeşitli alanlarda ikili işbirliğini derinleştirmek için anlaştı.

BALİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali kentinde biraraya gelen Çin ve Almanya dışişleri bakanları, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü fırsat olarak kullanıp çeşitli alanlarda ikili işbirliğini derinleştirmek için anlaştı. Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü Endonezya'nın tatil adası Bali'de, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile biraraya geldi. Wang, iki ülke arasında çok yönlü stratejik ortaklığın gelişiminin verimli olduğunu ve ikili ilişkilerin gelişiminin olgun bir aşamaya geldiğini söyledi.

Wang, Çin'in ikili ilişkilerin geliştirilmesine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla önümüzdeki 50 yıl için geçirilen deneyimleri değerlendirip, ikili işbirliğini planlamak için Almanya ile el ele vermeye hazır olduğunu söyledi. Baerbock, Almanya'nın Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü fırsat olarak kullanıp her alanda ikili işbirliğini derinleştirmeyi beklediğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin, Çin ile hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları konularında diyalog kurmayı ve iklim değişikliği, yeşil kalkınma ile emisyonların azaltılması gibi başlıklarda işbirliğini ve alışverişleri geliştirmeyi umduğunu söyledi. Wang, Çin ve Almanya'nın insan hakları konusunda farklı görüşlere sahip olmasının doğal olduğunu çünkü iki ülkenin sosyal sistemler, gelişim aşamaları, tarihi ve kültürel arka planlar açısından farklılık gösterdiğini belirtti.

Çin Komünist Partisi'nin 1,4 milyar Çinlinin aşırı yoksulluktan kurtulup ortak refaha doğru yeni bir yolculuğa çıkmasına önderlik ettiğini hatırlatan Wang bunun beşeri uygarlığa büyük bir katkı olduğunu kaydetti. Wang, Çin'in insan hakları davası konusunda gelişmeyi teşvik etmek için tutarlı çaba göstereceğini ve karşılıklı saygıya dayalı olarak bu konuda diğer ülkelerle dostane alışverişleri sürdürmeyi arzuladığını söyledi. Wang, Ukrayna kriziyle ilgili olarak da Cuma günkü G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki tüm katılımcıların ateşkes ve barış çağrısında bulunduğunun altını çizdi. Çin'in barışın sağlanması ve görüşmelerin kolaylaştırılmasına yönelik çalışarak ilgili tarafları çözüm için müzakereye teşvik ettiğini belirten Wang, ülkesinin bu konuda yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Çin ve Fransa, Stratejik Ortaklığı Geliştirme ve Pragmatik İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı Çin ve Fransa, Stratejik Ortaklığı Geliştirme ve Pragmatik İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı Romanyalı Astronot: Çin'in Uzaydaki Olağanüstü Başarıları Tüm İnsanlığın Yararınadır Romanyalı Astronot: Çin'in Uzaydaki Olağanüstü Başarıları Tüm İnsanlığın Yararınadır
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Almanya, Çeşitli Alanlarda İkili İşbirliğini Derinleştirmek İçin Anlaştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:13 Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti
12:11 Alibeyköy Barajı'na giren çocuk boğularak can verdi! 40 dakika süren ilk yardım yeterli olmadı...
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 12:18:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Almanya, Çeşitli Alanlarda İkili İşbirliğini Derinleştirmek İçin Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement