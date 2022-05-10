Çin ve Almanya İşbirliği ve Karşılıklı Güven Sayesinde Zenginleşecek - Son Dakika

BERLİN, 10 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'daki yetkililer ve iş liderleri, bu yıl diplomatik ilişkilerinin 50. yılını kutlayacak Almanya ve Çin'in büyüme ve refahının kilidi olduğuna inandıkları iki ülke arasındaki işbirliği ve karşılıklı güvene büyük umut bağlıyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Çin'in 2015'ten başlayarak altı yıl arka arkaya Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olduğunu kaydetti. 1980'den 1990'a kadar yalnızca 10 yıl içinde Çin, Almanya'nın en önemli ithalatçıları arasında 35. sıradan 14. sıraya yükseldi. Destatis, "Çin'in Alman ithalatı için öneminin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü" belirtti.

Almanya'nın dış ticaret ve iç yatırım ajansı Germany Trade & Invest'in Başkanı ve CEO'su Juergen Friedrich, Çin'in dünyanın en önemli büyüme pazarlarından biri ve aynı zamanda Almanya için Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği gibi küresel zorluklarla mücadelede önemli bir ortağı olduğunu söyledi. Toplam ikili ticaret hacminin 2021'de yeni bir rekora ulaştığını belirten Friedrich, Çin'deki Alman şirketlerinin Çin'de "aralarında üretim ve araştırma ve geliştirmenin yerel hale getirilmesinin de bulunduğu yatırım niyetlerini göstermeye devam edeceğini" sözlerine ekledi.

Çin'in doğusundaki Shanghai'daki ilk Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) sırasında Alman standını ziyaret eden insanlar, 5 Kasım 2018. (Fotoğraf: Han Yuqing/Xinhua)

BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, bu yılın Çin-Almanya diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Çin'deki deneyimimiz, iki ülke ve Çin ile Avrupa arasındaki başarılı işbirliğinin güzel bir örneğidir" dedi. Zipse sözlerine, "Bizim bakış açımıza göre, işbirliği ve karşılıklı güven, hepimizi bekleyen süregelen zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır. ve bunlar büyüme ve refah yaratmanın anahtarıdır" diye devam etti. Gelecek beklentilerinin Çin'in politika kararlarıyla daha da aydınlandığını söyleyen Zipse, "İleriye baktığımızda, Çin'in pazarını daha fazla açma taahhüdünün yanı sıra yeşil kalkınma ve inovasyonu teşvik etme çabalarından cesaret alıyoruz" dedi.

Almanya'daki Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Departmanı Başkanı Wang Weidong, Alman şirketlerinin Çin ile pratik ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine büyük önem verdiğini ve Çin ile olan işbirliğinden somut faydalar elde ettiğini söyledi. Wang Xinhua'ya, Alman şirketlerinin Çin ile ekonomik ve ticari işbirliklerini genişletme ve derinleştirme konusunda yoğun ilgileri olduğunu söyledi. Wang, "Çin ve Almanya, son 50 yıl boyunca her iki ülke ve dünya halklarının yararı için işbirliklerinde önemli başarılar elde etti ve bu karşılıklı yarar sağlayan işbirliği, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu çalkantılı durumda özellikle değerli" dedi.