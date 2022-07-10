Çin ve Avustralya İkili İlişkileri Yumuşatma Konusunda Anlaştı

BALİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü Endonezya'nın Bali Adası'nda Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile biraraya geldi ve her iki taraf da engelleri aşıp ikili ilişkilerin yeniden yoluna konulması konusunda anlaştı. İki bakan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında görüştü. Wang, Çin-Avustralya ilişkisinin hem zorluklarla hem de fırsatlarla karşı karşıya bulunduğunu ve bunun sağlıklı bir şekilde gelişmesinin her iki halkın ortak çıkarlarına uygun ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına da yardımcı olduğunu söyledi.

Wang, Çin tarafının iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünde, karşılıklı saygıya dayalı bir şekilde ikili ilişkileri yeniden gözden geçirip yeniden düzenlemek ve yeniden yoluna konulması için çaba göstermeye istekli olduğunu belirtti. Wong ise yaptığı açıklamada, Avustralya ve Çin'in, her iki ülkenin halkına fayda sağlayan kapsamlı dernekler, devamlı ekonomik ve ticari alışverişlerle kapsamlı birer stratejik ortak olduğunu kaydetti. Avustralya Dışişleri Bakanı, yeni Avustralya yönetiminin tek Çin politikasını devam ettireceğini ve Avustralya-Çin ilişkilerini daha istikrarlı ve karşılıklı yarar sağlayan bir hale getirmek amacıyla ikili diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü fırsat olarak kullanmayı umut ettiğini belirtti. Wong, Avustralya'nın Çin ile farklılıklarını artırma veya Çin'in çevrelenmesine katılma niyetinde olmadığını ifade etti.

Wong, ülkesinin birbirine saygı duyarak, akılcı ve pragmatik bir tavır benimseyerek iki taraf arasında yapıcı teması ve alışverişi devam ettireceğini, karşılıklı güveni artıracağını, eşitlik temelinde işbirliğini genişleteceğini ve ikili ilişkilerde mevcut engellerin kaldırılması için çalışacağını söyledi. Wang da görüşmede son birkaç yıldır ikili ilişkilerde yaşanan zorlukların temel nedeninin eski Avustralya yönetiminin Çin'i rakip hatta tehdit olarak görmekte ısrar etmesi, sözlerinin ve eylemlerinin Çin'e karşı sorumsuz olmasına izin vermesi olduğunu belirtti. Wang, Avustralya tarafının mevcut fırsatı değerlendirmesini ve ikili ilişkileri geliştirmek için adım atmasını ümit ettiğini ifade etti. Wang, Avustralya tarafını, Çin'i rakip yerine ortak olarak görmeyi taahhüt ederek, farklılıkları bir kenara bırakıp ortak zemin arayarak, üçüncü bir tarafın hedef almasını veya manipülasyonunu reddederek, pozitiflik ve pragmatizm içeren bir kamu desteği oluşturarak ikili ilişkilerin geliştirilmesine pozitif enerji katmaya çağırdı. İki taraf, Pasifik Adaları ülkeleriyle ilgili meseleler konusunda da görüş alışverişinde bulundu.