Çin ve Azerbaycan Liderleri Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajı Yayınladı - Son Dakika

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) — Xi, mesajında Çin ve Azerbaycan'ın geleneksel dostane işbirliğinin ortakları olduğunu vurguladı. Xi, son 30 yılda Çin-Azerbaycan ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı bir gelişme ivmesine sahip olduğunu belirterek karşılıklı siyasi güvenin derinleştiğini, çeşitli alanlardaki işbirliğinin önemli ilerlemelerle devam ettiğini, küresel ve bölgesel ilişkilerdeki işbirlikleri sayesinde iki ülkenin giderek yakınlaştığını ifade etti.

Xi, iki ulusun geleneksel dostluklarının bir göstergesi olarak, Kovid-19 pandemisinin başlamasından beri yan yana durduğunu ve birbirlerine yardım ettiğini söyledi. Çin-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğinin altını çizen Xi, diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü, ikili ilişkilerde daha fazla başarı elde edilmesi ile ülkelerin ve halkların yararına olacak şekilde çeşitli alanlarda işbirliği için bir fırsat olarak değerlendirerek Cumhurbaşkanı Aliyev ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Aliyev de mesajında, Azerbaycan-Çin ilişkilerinin karşılıklı güven temelinde gelişmeye devam ettiğini söyledi. Aliyev, iki tarafın; siyaset, ekonomi, ticaret ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan üst düzey işbirlikleri gerçekleştirdiğini ve çok taraflı işbirliğinde de verimli sonuçlar elde ettiğini belirtti. Azerbaycan tarafının Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni de desteklediğini belirten Aliyev geleneksel olarak dostane olan Azerbaycan-Çin ilişkilerinin derinleşmeye ve her iki ülkenin halklarına fayda sağlamaya devam edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.