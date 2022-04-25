Çin ve Bm, Küresel Kalkınmayı Ortaklaşa Geliştirme Sözü Verdi - Son Dakika
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Çin ve Bm, Küresel Kalkınmayı Ortaklaşa Geliştirme Sözü Verdi

25.04.2022 22:50
Çin ve Bm, Küresel Kalkınmayı Ortaklaşa Geliştirme Sözü Verdi

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Pazartesi günü küresel kalkınma konusunda ortak çaba gösterilmesi yönünde anlaşmaya vardı.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Pazartesi günü küresel kalkınma konusunda ortak çaba gösterilmesi yönünde anlaşmaya vardı. Uzlaşmaya, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Çin'deki BM Kalkınma Programı Mukim Koordinatörü Siddharth Chatterjee arasında varıldı. BM'nin, uluslararası kalkınma alanındaki işbirliği için bir numaralı platform olduğuna dikkati çeken Wang, ülkesinin BM Kalkınma Programı'yla işbirliğine büyük önem verdiğini ve küresel kalkınma yolunda ilerleme kaydetmek için BM ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Wang, Çin tarafından ortaya konan Küresel Kalkınma Girişimi'nin, uluslararası toplumu kalkınma sorunlarına daha fazla dikkat etmeye, uluslararası kalkınma işbirliğini güçlendirmeye ve BM Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmaya çağırmayı amaçladığını söyledi. Wang, 100'den fazla ülkenin girişime destek verdiğini ve 50'den fazla ülkenin Çin tarafından BM platformu üzerinde kurulan Küresel Kalkınma Girişimi'nin Dostları Grubu'na katıldığını ifade etti.

Çin, yoksulluğun azaltılması, insan kaynağının geliştirilmesi, kadın ve çocuk haklarının korunması, sağlık ve yeşil ile açık kalkınma gibi konularda zengin deneyimler edindi. Wang, Çin'in bu deneyimleri diğer ülkelerle paylaşmak için BM üyeleri ve BM Kalkınma Programı'yla işbirliği yapmaya istekli olduğunun altını çizdi. Chatterjee ise BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirmek için Küresel Kalkınma Girişimi'nin taşıdığı önemden övgüyle bahsetti. Yetkili, Çin'deki BM Kalkınma Programı'nın, Küresel Kalkınma Girişimi'ni ilerletme konusunda Çin ile iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmeye, aktif olarak tavsiye ve önerilerde bulunmaya ve tatbiki işbirliği yapmaya istekli olduğunu bildirdi.

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Kaynak: Xinhua

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