Çin ve Endonezya Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Endonezya Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

25.05.2022 22:53
Çin ve Endonezya Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebi Marsudi'den geldi. İki taraf görüşme sırasında Bali'deki G20 Zirvesi'ne dair görüş alışverişinde bulundu ve zirvenin başarısını desteklemek için iletişim ile koordinasyonu güçlendirme konusunda anlaştı. "Çin, başarılı bir G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapması konusunda Endonezya'yı sıkı sıkıya destekliyor" diyen Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Endonezyalı meslektaşı Joko Widodo'nun yılın başından bu yana iki telefon görüşmesi yaptıklarını ve önemli bir uzlaşmaya vardıklarını da sözlerine ekledi.

Wang, küresel yönetişim " Asya'nın önemini" fark etmesiyle birlikte Endonezya, Tayland ve Kamboçya'nın sırasıyla önemli çok taraflı konferanslara ev sahipliği yapacağını ve Çin'in de BRICS Liderler Toplantısı'na hazırlandığını söyledi. "Çin, Asya'ya dayanışmanın güçlendirilmesi ve zorlukların birlikte aşılması için ortak bir ses gönderen üç ülkenin yayınladığı son ortak bildiriyi kapsamlı şekilde destekliyor ve aktif olarak bunu savunuyor" diyen Wang, Asya ülkelerine bölgenin ve çalkantılı uluslararası durum karşısında dünyanın barışçıl ve istikrarlı kalkınmasında aktif rol oynama çağrısında bulundu. Wang, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun başlangıcından bu yana G20'nin siyasi değil ekonomik bir forum olduğunu yinelediğini ve Çin'in bu noktada onunla tamamen aynı fikirde olduğunu da ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin siyasi meseleler ile güvenlik meselelerinin tartışılması için doğru platform olduğunu ifade eden Wang, G20'nin odağına makroekonomik politika işbirliklerini alması ve görevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Çin'in G20 dönem başkanlığında, gündemde belirlenen hedeflere ulaşırken engelleri kaldırmada ve G20'yi doğru yöne çekmede Endonezya'yı desteklediğini kaydeden Wang, bunun G20 üyelerinin ezici çoğunluğunun ve uluslararası toplumun ortak beklentileriyle aynı olduğunu da sözlerine ekledi. Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulunan iki taraf uluslararası topluma ateşkes, barış görüşmelerinin sürdürülmesi ve barışın yeniden sağlanması için ortak çaba gösterme çağrısında da bulundu.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD Liderliğindeki Ipef, Bölge Ülkeleri Üzerinde Baskı Aracı Olarak Kullanılıyor Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD Liderliğindeki Ipef, Bölge Ülkeleri Üzerinde Baskı Aracı Olarak Kullanılıyor Teksas'taki Silahlı Saldırısından Derin Üzüntü Duyan Çin, ABD'den Vatandaşlarının İnsan Haklarını Etkili Şekilde Korumas Teksas'taki Silahlı Saldırısından Derin Üzüntü Duyan Çin, ABD'den Vatandaşlarının İnsan Haklarını Etkili Şekilde Korumas
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, G20 Liderler Zirvesi, Endonezya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Endonezya Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü - Son Dakika


Son Dakika
22:43 Karar meclisten geçti! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uzatıldı
22:04 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum
22:03 Fenerbahçelileri çıldırtacak iddia! Ezeli rakip Ozan Tufan'a transfer için mesaj gönderdi
21:36 Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 23:02:29. #1.13#
SON DAKİKA: Çin ve Endonezya Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement