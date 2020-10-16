Çin ve Filipinler'den, Güney Çin Denizi'nde ortak enerji projeleri geliştirme kararı - Son Dakika

Çin ve Filipinler'den, Güney Çin Denizi'nde ortak enerji projeleri geliştirme kararı

16.10.2020 17:35
Çin ve Filipinler'den, Güney Çin Denizi'nde ortak enerji projeleri geliştirme kararı, System.String[]

Çin, Güney Çin Denizi'nde ortak enerji projeleri geliştirme konusunda Filipinler ile "fikir birliğine" varıldığını açıkladı.

Çin, Güney Çin Denizi'nde ortak enerji projeleri geliştirme konusunda Filipinler ile "fikir birliğine" varıldığını açıkladı.

Devlete ait CGTN televizyonuna göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, "Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi'nde ortak enerji projeleri geliştirme ve bir danışma mekanizması inşa etme konusunda fikir birliğine vardı." dedi.

Cao, Çin'in, iki ülkenin, ortak noktada buluşabilmesini ve Güney Çin Denizi'ndeki enerjinin ortaklaşa geliştirilmesinde pozitif ilerlemeyi teşvik etmesini ümit ettiğini dile getirdi.

Çin'den ABD'nin "Kovid-19'un kaynağı" eleştirilerine tepki

ABD'nin, ülkede kötüleşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Çin'i sorumlu tutmasına tepki gösteren Sözcü Cao, ABD'li yetkililerin, Kovid-19'un kökenleri konusunda endişe duymasına ilişkin ise Washington yönetiminin, Fort Detrick laboratuvarı, e-sigara hastalıkları ve uzun süredir devam eden küresel endişelerle ilgili diğer sorunlar hakkında dünyaya tatmin edici bir açıklama yapma çağrısında bulundu.

Sözcü ayrıca "ABD hükümetinin salgınla mücadeledeki performansı, ABD halkı ve dünya için son derece net. Amerikalıların hayatını kurtarmanın ve virüsü yenmenin tek yolunun, bilime ve gerçeklere saygı duymak olduğunu bilmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, daha önce Çin hükümetini Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleri söylememekle eleştirmiş ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği salgında gerçeklere ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 dünya genelinde 39 milyon 300 bine yakın kişiye bulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 104 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama yasağını kaldırmıştı

Filipinler, Çin ile olan gerilim nedeniyle 2014'te Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına getirdiği yasağı dün kaldırmıştı.

Filipinler Enerji Bakanı Alfonso Cusi, bugünkü açıklamasında, Reed Bank ve diğer iki keşif alanının, Filipinler'in münhasır bölgesinde bulunduğunu ve Çin'in bu bölgeler üzerinde hak iddia etmesinin muhtemel olduğunu söylemişti.

Çin'in açık deniz keşiflerini protesto veya müdahale etmesi durumunda Filipinler'in nasıl tepki vereceği sorusuna Cusi, "Haklarımızı savunmalıyız, yapacağımız şey bu." yanıtını vermişti.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin ve Filipinler'den, Güney Çin Denizi'nde ortak enerji projeleri geliştirme kararı - Son Dakika

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