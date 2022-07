Çin ve Filipinler İşbirliğini Üst Düzeye Çıkarma ve Farklılıkları Diyalog Yoluyla Çözme Konusunda Anlaştı

MANİLA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos ülkesini ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da biraraya gelirken, her iki taraf ikili ilişkileri bir üst düzeye çıkarma ve Güney Çin Denizi meselesini diyalog ve iletişim yoluyla ele alma konusunda anlaştı. Filipinler Cumhurbaşkanı, Çin'in, Filipinler'in en büyük ticaret partneri olmasının yanı sıra en önemli kalkınma ortağı olduğunu ve iki tarafın tüm alanlarda verimli bir işbirliği başlattığını söyledi. Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinin ardından Çin'in Filipinler'e aşı ve koruyucu malzeme sağlayan ilk ülke olduğunu söyleyen Marcos, Çin'in "İnşa Et, İnşa Et, İnşa Et" programını aktif olarak desteklediğini ve temel altyapısını iyileştirmede Filipinler'e muazzam şekilde yardım ettiğini sözlerine ekledi.

Marcos, Filipinler'in, Çin ile siyaset, ekonomi ve ticaret, eğitim, kültür ve diğer alanlarda ikili işbirliğini ilerletmeyi ve böylece kapsamlı stratejik işbirliğinin çağrışımını zenginleştirmeyi umduğunu söyledi. Filipinler'in bağımsız bir dış politika izlediğini ve Tek Çin politikasına her zaman bağlı kaldığını söyleyen Marcos, Güney Çin Denizi sorununun Filipinler-Çin ilişkilerinin temel konusu olmadığını ve bunun ikili işbirliğinde bir engel oluşturmaması gerektiğini vurguladı. Marcos, Filipinler'in soruna dostane bir çözüm bulmak için Çin tarafıyla samimi bir iletişim kurmaya istekli olduğunu ve bunun iki ülkenin iyi geçinmesi için doğru yol olduğunu söyledi.

Wang ise Çin-Filipinler ilişkilerinin yeni bir başlama noktasında bulunduğunu ve Çin'in, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin genel yönünü koruma konusunda Filipinler tarafıyla çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Wang, iki tarafın, işbirliğini üst düzeye çıkarma ve ikili ilişkilerde "altın çağ" başlatmak için birbirine yardım eden iyi komşular ve karşılıklı anlayış ve yakın bağları paylaşan iyi yakınlar ile işbirliğinin yanı sıra kazan-kazan sonuçlar elde etmek isteyen iyi ortaklar olmaya kararlı olduğunu söyledi. Çin'in Filipinler'in yeni hükümetini kararlı biçimde desteklediğini kaydeden Wang, Çin'in, tarım, altyapı, enerji, kültürel ve halklar arası değişimler olmak üzere dört kilit öneme sahip alanda işbirliği yürütmek, Filipinler'e kalkınmasında ve yeniden canlanmasında yardımcı olmak ve Filipinler halkına daha fazla yarar sağlamak için Filipinler ile yakın ilişki kurmak istediğini de ifade etti. Wang, Çin ile Filipinler arasındaki işbirliğinin denizcilik farklılıklarından çok daha ağır bastığını ve iki ülke arasındaki herhangi bir farklılığın ilişkilerini tanımlayamayacağını ve işbirliğine engel olamayacağını vurguladı.

Wang, Çin ile Filipinler'in diyaloğu ve iletişimi güçlendirmesi ve denizcilikte işbirliğinin görüş alışverişlerinin temel konu olması ve denizcilik meselelerinin ele alınması için hassas konuların uygun biçimde ele alınması gerektiğini söyledi. Wang, iki ülke halkı arasında oluşan yeni fikir birliğine uygun olarak iki ülkenin iyi komşular, iyi dostlar ve iyi ortaklar edinmesi gerektiğini söyledi. Wang, Çarşamba günü Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte-Carpio ile de biraraya geldi ve her iki taraf da tarım, altyapı, enerji ve ayrıca halklar arası ve kültürel alışveriş gibi ana alanlarda ikili uygulamaya dönük işbirliğini derinleştirme konusunda istekli olduğunu dile getirdi. Duterte-Carpio, görüşmeleri sırasında Filipinler tarafının Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile sinerjiyi ileriye taşımak için Çin ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Aynı zamanda eğitim bakanı olan Duterte-Carpio, Çin ile her düzeyde eğitim işbirliğini yoğunlaştırmayı umduğunu da söyledi. Wang ise, Çin'in mesleki eğitim ve dil eğitimi programları da dahil olmak üzere eğitim alanında Filipinler ile işbirliğini derinleştirmeye, daha fazla Filipinli gencin Çin'de okumasını desteklemeye ve Filipinler'deki modern eğitimi yukarıya taşımak için öğretim tesislerinin iyileştirilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi. Görüşmede Wang Çin'in, altı yıllık görev süresi boyunca Çin-Filipinler ilişkilerinde tam bir geri dönüş ve iyileştirme sağlanmasına yaptığı katkılardan dolayı eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye şükranlarını ifade etti.