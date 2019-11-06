Çin ve Fransa'dan çok taraflılık ve dışa açık dünya ekonomisi mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa ile çok taraflılık ve serbest ticaretin korunması ile dışa açık dünya ekonomisinin inşa edilmesi konusunda tüm dünyaya güçlü sinyaller gönderdiklerini belirtti.

Devlet Başkanı Şi, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Pekin'deki Tiananmın Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda görüştü.

Şi Cinping, heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "(Macron ile) Konuşmamızda birlikte tüm dünyaya çok taraflılık ve serbest ticaretin korunması ile açık dünya ekonomisinin inşa edilmesi konusunda güçlü sinyaller gönderdik." diye konuştu.

Çin ve Fransa'nın ikili ilişkilerde güçlü bir gelişme ivmesi yakaladığını belirten Şi, karşılıklı siyasi güvenin artırılması ve korunması gerektiğini ifade etti. Şi, "Egemenlik hakları, toprak bütünlüğü, kilit öneme sahip çıkarlar ve önemli meselelerde harakete geçme konusunda karşılıklı saygıyı artırmamız gerekiyor." dedi.

Yasal mekanizmalar, siyasi partiler ve ordular arasındaki iş birliği ile siber güvenlik ve terörle mücadele konularındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Çin Devlet Başkanı, Çinli şirketlerin Fransa'da yeni pazarları keşfetmesi ve bu ülkeden tarım ürünlerinin ithalatını artırmayı arzu ettiklerini söyledi.

Şi ayrıca bu ülkeyle Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarda iş birliğini güçlendirmeyi ve Avrupa Birliği ile Kuşak ve Yol projesi çerçevesini ortaklaşa teşvik etmek istediklerini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da "Fransa ve Çin birçok önemli uluslararası meselede aynı tutuma sahip. Mevcut uluslararası konjonktürde Fransa ve Çin, iki büyük ülke olarak önemli sorumluluklar üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın iki tarafın ayrılıklar yaşadığı bazı konularda bu meseleleri karşılıklı saygı çerçevesinde ele almayı arzu ettiklerini söyleyen Macron, Çin pazarında ve ihracat konusunda daha fazla fırsat yakalamayı umduklarını vurguladı.

Macron ayrıca iki ülkenin çok taraflılığı koruma, terörle mücadele, İran nükleer meselesi gibi konularda koordinasyon ve stratejik iletişimi artırması ile Dünya Ticaret Örgütünün reformlarında bir an önce mesafe kaydedilmesini teşvik etmesi gerektiğini ifade ederek ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmasına ilişkin "bazı ülkelerin çekilmesinden üzüntü duyduğunu" dile getirdi.

- 15 milyar dolar tutarında anlaşma

Basın toplantısında iki ülke arasında uzay, havacılık, nükleer enerji, acil durum yönetimi, kültürel miras, tarım, sanayi, finans alanlarında anlaşmalar imzalandı. İsmini vermek istemeyen bir Çinli yetkili, anlaşmaların tutarının 15 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron iki gün önce geldiği ülkenin Şanghay kentinde dün açılışı yapılan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmıştı.