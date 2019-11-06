Son Dakika Haberleri: Çin ve Fransa liderleri Paris İklim Anlaşması'nı 'geri dönülemez' olarak tanımladılar
Son Dakika Dünya Çin ve Fransa liderleri Paris İklim Anlaşması'nı 'geri dönülemez' olarak tanımladılar

Çin ve Fransa liderleri Paris İklim Anlaşması'nı 'geri dönülemez' olarak tanımladılar

7 saat önce

ABD yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmek için resmi başvuru yapması sonrası Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmanın 'geri dönülemez' olduğunu savundular.

Çin ve Fransa liderleri Paris İklim Anlaşması'nı 'geri dönülemez' olarak tanımladılar, System.String[]

ABD yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmek için resmi başvuru yapması sonrası Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmanın 'geri dönülemez' olduğunu savundular.

Çin'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Çin Devlet Başkanı Jinping,  gerçekleştirdikleri ikili görüşme sonrası yaptıkları ortak açıklamada, 'geri dönülemez bir süreç' olarak tanımladıkları ve 'iklime yönelik güçlü eylemler için bir pusula' olarak gördükleri Paris anlaşmasına olan 'bağlılıklarını' dile getirdiler.Çin ve Fransa liderleri, iklim değişikliğinin artan kanıtlarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris anlaşmasından ayrılma kararından üzüntü duyduklarını vurguladılar. Bunun yanında Macron, isim belirtmeden 'bazıları tarafından alınan karardan dolayı çok üzgün' olduğunu söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Paris, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:55 Kaynak: DHA
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