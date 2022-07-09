Çin ve Fransa, Stratejik Ortaklığı Geliştirme ve Pragmatik İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı - Son Dakika
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Çin ve Fransa, Stratejik Ortaklığı Geliştirme ve Pragmatik İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı

09.07.2022 15:20
Çin ve Fransa, Stratejik Ortaklığı Geliştirme ve Pragmatik İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı

BALİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Fransa, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın gelişimini yeni bir zirveye taşımak amacıyla stratejik ortak çalışmaları geliştirmek ve pragmatik işbirliğini derinleştirmek için anlaştı.

BALİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Fransa, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın gelişimini yeni bir zirveye taşımak amacıyla stratejik ortak çalışmaları geliştirmek ve pragmatik işbirliğini derinleştirmek için anlaştı. Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü Endonezya'nın tatil adası Bali'de, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile yaptığı görüşmede, Çin ve Fransa'nın iki cumhurbaşkanının stratejik rehberliğinde ikili ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğinin görüldüğünü söyledi ve bunun iki halkın yararına olmasının yanı sıra değişken dünyaya da istikrar getirdiğini ifade etti.

Wang, Çin'in iki taraf arasındaki karşılıklı güven ve dostluğa değer verdiğini ve Fransa'yı stratejik özerkliği sürdürdüğü için çok takdir ettiğini ve güçlü bir şekilde desteklediğini kaydetti. Colonna, Fransa ve Çin'in çok çeşitli ikili ve çok taraflı konularda yakın iletişim ve iyi işbirliğini sürdürdüklerini belirtti. Fransa, iki tarafın arasındaki dostluğa değer verdiğini ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın gelişimini ilerletmeye kendini adadığını da ifade etti. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın korunmasını kararlılıkla savunduğunu, egemenlik ilkesine saygı duyduğunu ve Çin'in dünya istikrarını korumada oynadığı role büyük önem verdiğini söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklarla yüzleşmek için hayati önem taşıdığı görüşünü dile getirdi. Colonna, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uyumlu çok kutuplu bir dünya inşa etmeyi savunduğunu kaydederek ülkesinin stratejik özerklik geleneğini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

İki taraf toplumlar arası etkileşimi desteklemek ve kolaylaştırmak, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin korunması konularında işbirliğini güçlendirmek için anlaştı. İki taraf, Çin- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, dünya genelinde etkiye sahip iki büyük güç olan Çin ve AB'nin kazan-kazan işbirliğinin ana fikrine bağlı kalması ve Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığına bağlı kalınması gerektiğini söyledi. Wang, ülkesinin Fransa'nın Çin-AB ilişkilerinde yapıcı bir rol oynamayı sürdürmesini beklediğini söyledi. Colonna, Fransa'nın her zaman AB-Çin ilişkilerini ilerletmekten yana olduğunu ve diyalog yoluyla konsensüs oluşturmayı savunduğunu ve uzun vadeli bir bakış açısı benimsemeye, rasyonel kalmaya, açık kalmaya ve çeşitli alanlarda AB-Çin işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini belirtti. İki taraf Ukrayna, Kore Yarımadası ve ortak endişe duyulan diğer uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Wang, Myanmar, Tayland, Filipinler, Endonezya ve Malezya'yı kapsayan bir Asya turunda bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Fransa, Stratejik Ortaklığı Geliştirme ve Pragmatik İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı - Son Dakika

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