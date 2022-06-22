Çin ve Fransız Üniversiteleri Ortak İklim Değişikliği Pilot Programı Başlatıyor - Son Dakika
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Çin ve Fransız Üniversiteleri Ortak İklim Değişikliği Pilot Programı Başlatıyor

22.06.2022 16:04
Çin ve Fransız Üniversiteleri Ortak İklim Değişikliği Pilot Programı Başlatıyor

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Tsinghua Üniversitesi ve Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü (Sciences Po) tarafından ortaklaşa başlatılan program kapsamında şimdi altı kıtadan 150'den fazla öğrenci iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yetkin isimler haline geliyor.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Tsinghua Üniversitesi ve Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü (Sciences Po) tarafından ortaklaşa başlatılan program kapsamında şimdi altı kıtadan 150'den fazla öğrenci iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yetkin isimler haline geliyor. İklim x Liderlik Eğitim Pilot Programı adlı bu küresel eğitim programı, dünyanın en iyi 15 üniversitesinden oluşan İklim için Küresel Üniversiteler İttifakı (GAUC) tarafından düzenleniyor.

Programın Cumartesi günkü açılış törenine video konferans yoluyla katılan UNESCO Beijing Ofisi Direktörü ve Temsilcisi Şahbaz Han, "İklimi değil zihinleri değiştirmemiz gerekiyor ve bu noktada sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tamamına ulaşmaya katkıda bulunan programlar sunmak için kolektif eğitim, bilim ve kültüre ihtiyacımız var" dedi. Programın; disiplinler arası eğitimler, konferanslar ve grup çalışmaları yoluyla katılımcıların iklim yönetimi gündeminin önemini ve iklim değişikliği ile diğer sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasındaki sinerjiyi anlamalarına yardımcı olması öngörülüyor. "Sürdürülebilir sıfır karbon gelecek için insanlığın sinerjik ve yenilikçi çözümler bulması gerekiyor" diyen Tsinghua Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve GAUC Yürütme Komitesi Başkanı Yang Bin, "Geleceğimizin ortak olduğunun anlaşılması için GAUC'un bu pilot programla ikame edilemez bir katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü geçici dekan yardımcısı Kate Vivian, "Öğrencilerimizin ve GAUC ortağı üniversitelerimizin bu fırsatlara yatırım yaptığını ve iklim değişikliğine karşı mücadelede bir fark yaratmak için birlikte çalışacakları alanları ortaklaşa yarattıklarını görmekten mutluluk duyuyorum" dedi. 150'den fazla program katılımcısı, 15 GAUC üyesi üniversiteden yapılan 500'ün üzerinde başvuru arasından seçildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Fransız Üniversiteleri Ortak İklim Değişikliği Pilot Programı Başlatıyor - Son Dakika

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