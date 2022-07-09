Çin ve Güney Kore, İşbirliğini Genişletme ve Alışverişleri Güçlendirme Taahhüdünde Bulundu

BALİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Perşembe günü Endonezya'nın Bali kentinde yaptıkları görüşmede ikili işbirliğini genişletme ve iki ülke arasındaki alışverişleri güçlendirme taahhüdünde bulundu. Bali'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Park'la biraraya gelen Wang, iki devlet lideri arasında gerçekleştirilen başarılı telefon görüşmelerinin, ikili ilişkilerde sorunsuz geçişe ve iyi bir başlangıca kapı açtığını söyledi. Bu yılın, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Wang, ikili ilişkilerin önemli gelişim fırsatlarının yanı sıra bazı uygulamaya dönük zorluklarla da karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

İlişkilerini iyi şekilde sürdürüp geliştirmenin her iki tarafın da ortak çıkarına olduğunu, aksi takdirde iki tarafın da sıkıntı çekeceğini dile getiren Wang, son 30 yılda ikili ilişkilerin gelişimindeki başarı deneyiminin bunu ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. Wang, yakından ilişkili güvenlik ortamı ve birbiriyle buluşan çıkarların endüstriyel döngüsüne sahip yakın komşu ve birbirinden ayrılmaz ortaklar olarak Çin ve Güney Kore'nin, halihazırda ulaşılan uzlaşı ve anlayışı desteklemesi ve birbirlerine yönelik politikalarının istikrar ve sürekliliğini devam ettirmesi gerektiğini ifade etti. Wang; Çin'in, Güney Kore'yle çalışarak diplomatik ilişkilerinin kurulmasındaki özgün amacı yeniden teyit etmeye, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine odaklanmaya ve iç ve dış müdahaleleri ortadan kaldırmaya ve böylelikle ikili ilişkilerin sağlam ve kararlı şekilde gelişimine yönelik ivmeyi sürdürmeye istekli olduğu söyledi. Park ise ikili diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünü bir kilometre taşı olarak niteledi.

Park, Güney Kore tarafının, karşılıklı saygı ve güvenin, ikili ilişkilerin gelişimi açısından can alıcı önemde olduğuna inandığını ve Çin'le eşit işbirliği ve karşılıklı faydaya dayalı ortaklık kuracağını ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğinde daha görünür sonuçlar elde etmek için çalışacağını belirtti. Toplantıda iki taraf, alışverişleri ve derinlemesine iletişimi güçlendirmenin önemli olduğu konusunda mutabakata vardı. Taraflar prensipte bu yıl içinde iki dışişleri bakanı arasında ziyaretlerde bulunulması konusunda anlaştı. İki taraf da yeni bir rekor kırması beklenen ikili ticaretin istikrarlı büyümesinde övgüyle bahsetti. Taraflar, serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin ikinci aşamasının hızlandırılması, birbirine daha fazla açılma, yüksek teknoloji, iklim değişikliği, çevrenin korunması ve temiz enerji gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve tedarik zinciri ve endüstriyel zincirin istikrarlı ve sorunsuz şekilde işlemesinin sağlanması konularında anlaşmaya vardı. İki taraf başta gençler arasında olmak üzere halklar arası ve kültürel alışverişlerin güçlendirilmesi ve personel hareketini kolaylaştıracak şekilde uçuşların düzenli şekilde yeniden başlatılıp artırılması konusunda görüş birliğine vardı.

İki taraf ayrıca bölgesel güvenlik ve ortak endişe duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, aşırı boyutlara ulaşan tek taraflı eylem ve zorbalıklar karşısında uluslararası toplumun, evrensel değerler olan barış, kalkınma, hakkaniyet, adalet, demokrasi ve özgürlüğü koruması, gerçek çok taraflılığı savunup uygulaması, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayanan uluslararası düzeni gözetmesi gerektiğini vurguladı. Wang, günümüzde Soğuk Savaş zihniyetinin bölgeye geri dönüşünün önlenmesinin ve büyük güç çatışması ve blok siyasetinden kaçınılmasının özellikle önemli olduğunu sözlerine ekledi.