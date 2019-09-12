Son Dakika Haberleri: Çin ve Güney Kore Japonya'daki yeni kabineden beklentilerini açıkladı
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Çin ve Güney Kore Japonya'daki yeni kabineden beklentilerini açıkladı

1 saat önce

Çin ve Güney Kore, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin yeni kabinesinden beklentilerini açıkladı.

Çin ve Güney Kore Japonya'daki yeni kabineden beklentilerini açıkladı, System.String[]

Çin ve Güney Kore, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin yeni kabinesinden beklentilerini açıkladı.


Japonya'da dün resmi olarak açıklanan kabine değişikliğine Japonya'nın bölgedeki komşularından yorum geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Japonya'nın mevcut Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun Çin-Japonya ilişkilerini geliştirmek için büyük çaba sarf ettiğini, Kono'nun çabasını takdir ettiklerini söyledi. Yeni Dışişleri Bakanı olarak Toshimitsu Motegi'nin göreve gelmesini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Chunying, Pekin ve Tokyo'nun liderlerinin ortak görüşleri çerçevesinde yeni döneme uygun bir ilişki kurmalarını umduğunu söyledi.


Güney Kore Dışişleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Japonya'nın yeni kabinesinin Kore'nin "tarihin doğru anlaşılması" ilkesi bağlamında istikrarlı ikili ilişkiler geliştirmek için çalışmasının umulduğu ifade edildi.


Öte yandan, ülkenin Yonhap Haber Ajansı, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin tarihi ve bölgesel konularda tek taraflı bakış açısına sahip kişileri göreve getirdiği, bu kararın gerilen Güney Kore-Japonya ilişkilerini daha da kötüleştirebileceği yorumunda bulundu. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Kore, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:31 Kaynak: İHA
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