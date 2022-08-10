QİNGDAO, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao'da Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüştü, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)
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Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanı, Güney Kore Dışişleri Bakanı ile Biraraya Geldi - Son Dakika
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