Video: Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Çin ve Asean Ülkeleri Arasında Meyve Ticaretini Artırdı

Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, özellikle Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın (RCEP) uygulanmasının ardından daha da güçlendi. Bu sayede Myanmar'ın muzlarından Kamboçya'nın longan meyvesine kadar, ASEAN ülkelerinden gelen meyveler Çinli tüketicilerin alışveriş çantalarını daha fazla doldurur oldu.

Pazartesi günü, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Youyiguan Limanı'na Vietnam'dan 18,24 ton taze durian meyvesi geldi.

Böylece Vietnam, RCEP'in Ocak ayında yürürlüğe girmesinin ardından Tayland'dan sonra taze durian satmak için Çin'e pazar erişimi sağlayan ikinci ASEAN ülkesi oldu.

ZHOU BO, Nanning Gümrüğü Karantina Görevlisi:

"Sıkı denetimin yanı sıra, gümrükleme süresini kısaltmak için taze meyvelerde hızlı gümrükleme de sağlıyoruz."

QİN JUN, YH Global Başkan Yardımcısı:

"Vietnam'dan durianları Youyiguan Limanı'na taşımak sadece iki saat sürüyor. Dolayısıyla durianlar taze ve lezzetli."

TANG CHUNLONG, Guangxi Xuanma Yiyecek Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"RCEP'in uygulanmasıyla, daha fazla ülkeden daha fazla ham madde, daha düşük vergi oranlarıyla Çin pazarına ulaşabiliyor."

Şimdiye kadar 9 ASEAN ülkesinden 66 çeşit meyve Çin pazarına erişim sağladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.