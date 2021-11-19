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Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığının çözümü için müzakereleri sürdürecek - Son Dakika

Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığının çözümü için müzakereleri sürdürecek

19.11.2021 13:26
Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığının çözümü için müzakereleri sürdürecek

Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığından kaynaklanan gerilimi düşürmek için müzakerelerin sürdürülmesini kararlaştırdı.

Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığından kaynaklanan gerilimi düşürmek için müzakerelerin sürdürülmesini kararlaştırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin-Hindistan Sınır İlişkileri Danışma ve Eşgüdüm Çalışma Mekanizması Toplantısı'nda, tarafların anlaşmazlığın giderilmesi için diplomatik ve askeri iletişim kanallarının açık tutulması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda iki ülke orduları arasında olası çatışmayı önlemek için komutan seviyesinde yeni tur müzakerelerin başlatılması önerisinin kabul edildiği belirtildi.

Müzakereler sonucunda sınırda "acil durum idaresinden" "olağan kontrol uygulamasına" geçilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, tarafların sahada yeni bir çatışmaya yol açılmaması konusunda varılan önceki mutabakata bağlı kalacağı kaydedildi.

Hint ve Çin sınır birliklerinin çatışması gerilimi artırmıştı

Hindistan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

Ocakta yapılan 9'uncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesi ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Şubatta yapılan 10'uncu tur görüşmenin ardından Ladakh ve Batı Tibet arasında uzanan Pangong Gölü çevresindeki askerlerini karşılıklı çekme konusunda uzlaşılmış fakat tedbirler uygulamaya geçirilememişti.

9-10 Ekim'de 13'üncü tur müzakerelerde de uzlaşma yönünde sonuç alınamamış, taraflar birbirini "makul olmayan talepler öne sürmek" ve "askeri yığınak yapmakla" suçlamıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Tibet, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığının çözümü için müzakereleri sürdürecek - Son Dakika


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