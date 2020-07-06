Çin ve Hindistan sınırdaki askerlerini geri çekiyor - Son Dakika

Çin ve Hindistan sınırdaki askerlerini geri çekiyor

Çin ve Hindistan, tartışmalı sınır bölgelerindeki birlikleri en kısa sürede tamamen geri çekmeyi kabul etti.

Çin ve Hindistan, tartışmalı sınır bölgelerindeki birlikleri en kısa sürede tamamen geri çekmeyi kabul etti.

Trabzonspor maçında oyundan atılan Feghouli'ye para cezası verilecek
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi


Çin ve Hindistanlı yetkililer iki ülke arasındaki gerginliğin tırmanmasının ardından olumlu bir adım attı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin sınırda yaşanan gerginlikle ilgili telefon görüşmesi yaptığı ve sınır hattından birlikleri çekme kararı verdikleri belirtildi. Açıklamada, iki tarafında sınır bölgelerinde barışı ve sükuneti bozabilecek herhangi bir olayı önlemek için birlikte çalışmayı taahüt ettiği ifade edildi.


İki ülke askerleri arasındaki Ladakh bölgesi ve Sikkim eyaletinde Mayıs ayından bu yana gerginlik yaşanıyordu. Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da iki ülke askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri ölmüştü. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Hindistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Çin ve Hindistan sınırdaki askerlerini geri çekiyor - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:35 Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu 16:33 Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:57 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 394 liradan işlem görüyor 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 09:30 Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
20:24
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
19:42
Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
19:41
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 20:46:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin ve Hindistan sınırdaki askerlerini geri çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]