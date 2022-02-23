Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

23.02.2022 07:27
Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin'de son 24 saatte ana karada 205, Hong Kong'da 6 bin 211 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin'de son 24 saatte ana karada 205, Hong Kong'da 6 bin 211 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 90'ı yurt içi kaynaklı 205 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 47'si İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü. Bölgenin merkezi Hohhot'ta 39, Baotou şehrinde 7 ve Bayannur'da 1 yerel vaka saptandı.

Başkent Pekin'de 10, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 9, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 7, Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu'da 6, Hubey eyaletinin merkezi Vuhan'da 5, Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde ile Yünnan eyaletine bağlı Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde 2'şer, Heilongciang şehrinin Cişi şehri ile Şandong eyaletinin Çingdao şehirinde 1'er yerel vaka kaydedildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 115 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 108 bin 194 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1960 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 6 bin 211 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, kentte toplu test uygulamasına başlayacağı bildirildi. Test kapasitesini günde 1 milyona çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Lam, böylece yaklaşık 7 milyon nüfuslu kentteki vatandaşların tümünü birer haftada test edebilmeyi hedeflediklerini belirtti.

Lam, martta kentte 3 tur toplu test yapılacağını bildirdi.

Hong Kong'da bugüne dek 66 bin 574 vaka görülürken, 336 kişi hayatını kaybetti. Halen 53 bin 6 hastanın tedavisinin sürdüğü kentte hasta yükü giderek artıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Hong Kong, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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