Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Çin'de son 24 saatte ana karada 186, Hong Kong'da 8 bin 674 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 85'i yurt içi kaynaklı 186 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 40'ı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü. Bölgenin merkezi Hohhot'ta 37 ve Baotou şehrinde 3 yerel vaka saptandı.

Hubey eyaletinin merkezi Vuhan'da 10, Liaoning eyaletinin Huludao şehri ile Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde sekizer, Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrinde 6, Ciangsu eyaletinin Sucou şehri ile Guangli Cuang Özerk Bölgesi'nin Fangçınggang şehrinde üçer, Yünnan eyaletinin Lincang şehrinde 2, Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde bir, başkent Pekin'de 2, Şanşi eyaletinin Jincong ve Şincou şehirlerinde birer yerel vaka kaydedildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 101 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 108 bin 380 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 98 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 8 bin 674 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da bugüne dek 75 bin 248 vaka görülürken 385 kişi hayatını kaybetti. Halen 61 bin 631 hastanın tedavisinin sürdüğü kentte hasta yükü giderek artıyor.