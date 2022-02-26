Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Çin'de son 24 saatte ana karada 249, Hong Kong'da 10 bin 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 93'ü yurt içi kaynaklı 249 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 32'si İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü. Bölgenin merkezi Hohhot'ta 30 ve Hulunbuir şehrinde 2 yerel vaka saptandı.

Guangdong eyaletinde 30 vakaya rastlandı. Dongguan şehrinde 19, Şıncın'da 9 ve Cuhay'da 2 vaka kaydedildi.

Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 10, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Fangçınggang şehrinde 9, Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde 4, Yünnan eyaletinin Lincang şehrinde 2, Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde 1, Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu'da 2, başkent Pekin, Heilongciang eyaletinin Cişi ve Fucien eyaletinin Şiamen şehrinde birer yerel vaka tespit edildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 156 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 108 bin 853 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 431 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 10 bin 10 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, virüs taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, kamuya ait ve özel test merkezlerinin bildirdiği vakalarla birlikte sayının 21 bin 979'a ulaştığı bildirildi.

Hong Konglu sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları, "doğrulanmış vaka" toplamına dahil etmiyor, "öncül vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Hong Kong'da bugüne dek 94 bin 56 vaka görülürken 497 kişi hayatını kaybetti.