Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

01.03.2022 06:45
Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin'de son 24 saatte ana karada 200, Hong Kong'da 34 bin 466 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin'de son 24 saatte ana karada 200, Hong Kong'da 34 bin 466 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 75'i yurt içi kaynaklı 200 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 31 vakanın görüldüğü Guangdong eyaleti ve 14 vakanın görüldüğü İç Moğolistan Özerk Bölgesi, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 125 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 109 bin 526 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 873 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 34 bin 466 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da bugüne dek 205 bin 780 vaka görüldü, 744 kişi hayatını kaybetti. Halen 191 bin 804 hastanın tedavi gördüğü kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Guangdong, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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