Son Dakika Haberleri: Çin ve İran'dan İş Birliği Vurgusu

Çin ve İran'dan İş Birliği Vurgusu

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın bölgesel meselelerde yapıcı rol oynaması beklediklerini ve buna önem verdiklerini bildirdi.

Çin ve İran'dan İş Birliği Vurgusu, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın bölgesel meselelerde yapıcı rol oynaması beklediklerini ve buna önem verdiklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vang ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, başkent Pekin'deki Diaoyütai Devlet Konukevi'nde bir araya geldi.

Görüşmede Vang, Orta Doğu'da ve uluslararası konjonktürde büyük değişimler olduğunu ve Çin-İran ilişkilerinin yeni durumlarla karşı karşıya geldiğini belirterek, "İran'ın bölgesel meselelerde yapıcı rol oynamasını bekliyor ve buna önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin zaman zaman dalgalı süreçlerle karşılaştığını ancak stratejik istikrarını sürdürdüğünü bildiren Vang, Pekin ve Tahran yönetimlerinin ikili iş birliğini koruduğuna, geliştirdiğine ve kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerine sürekli yeni bir içerik kazandırdığına işaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise "Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerine büyük önem veriyoruz. Çin'i İran'ın önemli ve kapsamlı iş birliği ortağı olarak görüyoruz." ifadelerini kullanarak, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Çin ziyareti vesilesiyle ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç noktasının teşvik edilmesini umduklarını dile getirdi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin iki ülke arasında özel bir anlamı olduğunu kaydeden Zarif, ülkesinin Kuşak ve Yol'un inşası yönünde ilerleyen sürece aktif şekilde katılmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İki taraf, İran nükleer meselesine ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunarak, anlaşmanın kapsamlı şekilde uygulanması, çok taraflılığın korunması konusunda çaba sarf edilmesine ve mevcut hak ve çıkarların korunmasına yönelik yakın iletişimi güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Zarif'e İran Meclis Başkanı Laricani eşlik ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:18 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel
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