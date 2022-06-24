Çin ve İran Dışişleri Bakanları İlişkiler Konusunda Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Çin ve İran Dışişleri Bakanları İlişkiler Konusunda Telefon Görüşmesi Yaptı

24.06.2022 16:54
Çin ve İran Dışişleri Bakanları İlişkiler Konusunda Telefon Görüşmesi Yaptı

Wang Yi, Çin'in İran ile ilişkilerine büyük değer verdiğini ve kapsamlı stratejik ortaklık ruhuyla kendi temel çıkarları ve önemli endişelere ilişkin konularda birbirlerini sıkı bir şekilde desteklemeye devam etmek için İran tarafı ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın talebi üzerine kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptı.

Emir Abdullahiyan, 14. BRICS Zirvesi ile birlikte Küresel Kalkınma Üzerine Üst Düzey Diyalog için tam başarı diledi ve Çin'in dönem başkanı olarak BRICS çerçevesinde çok taraflı işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağına dair inancını dile getirdi. Emir Abdullahiyan, İran'ın Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne verdiği desteği yineledi.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen BRICS Zirvesi ve Küresel Kalkınma Üzerine Üst Düzey Diyalog'un, BRICS mekanizmasının inşasının güçlendirilmesi, yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki birlik ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra kalkınmanın önündeki ortak zorluklarla mücadelede küresel çabaların kolaylaştırılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Çin ve İran Dışişleri Bakanları İlişkiler Konusunda Telefon Görüşmesi Yaptı

İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı personeli, İran'ın başkenti Tahran'da Çin tarafından bağışlanan maske kutularını düzenliyor, 25 Şubat 2020. (Fotoğraf: Ahmad Halabisaz/Xinhua)

Wang, Çin'in İran ile ilişkilerine son derece değer verdiğini ve kapsamlı stratejik ortaklık ruhuyla kendi temel çıkarları ve önemli endişelerine ilişkin konularda birbirlerini sıkı bir şekilde desteklemeye devam etmek için İran tarafı ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Emir Abdullahiyan, Wang'a Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına devam edilmesine ilişkin müzakerelerdeki son ilerleme hakkında bilgi verdi ve ABD'nin zorbalık eylemlerinin mevcut müzakerelerin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

İran tarafının ulusal çıkarlarını sarsılmaz bir şekilde koruyacağını ve erken bir tarihte bir anlaşmaya varmak için farklılıkları müzakereler yoluyla çözmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekleyen Emir Abdullahiyan ayrıca Çin'e İran nükleer sorunundaki yapıcı rolünden dolayı teşekkür etti.

Wang, Çin'in durumun sürekli tırmanmasına yol açan yapıcı olmayan hiçbir önlemi onaylamadığını ve tüm tarafların doğru ve yanlış mantığını savunmaya devam etmesi ve diplomatik çabalarla bir anlaşmaya varmak için yorulmadan çalışması gerektiğini söyledi. Wang, Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) işlerinin siyasileştirilmesine karşı olduğunu ve UAEA ve İran'ın çözüm bekleyen sorunları diyalog ve işbirliği yoluyla çözmesini desteklediğini söyledi.

ABD tarafının kendi sorumluluğunu ciddiyetle yerine getirmesi ve İran'ın makul taleplerine aktif bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini belirten Wang, Çin tarafının adaleti korumaya, müzakere sürecini desteklemeye devam edeceğini ve İran tarafı ile yakın iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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