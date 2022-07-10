Çin ve İtalya Cumhurbaşkanları, Çin'de Eski Roma Uygarlığı Sergisinin Açılışına Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella Pazar günü, İtalya'nın kökeni hakkındaki bir serginin açılış törenine birer kutlama mektubu gönderdiler. Xi, eski Roma uygarlığını konu alan sergiye gönderdiği mektubunda Çin ve İtalya'nın Doğu ve Batı medeniyetlerinin önde gelen birer temsilcisi olduklarına işaret ederek çok değerli bazı tarihi eserlerin bulunduğu serginin zengin İtalyan kültürüne ışık tutacağını söyledi.

Xi, serginin, Çin-İtalya Kültür ve Turizm Yılı'nın iki uygarlık arasındaki alışveriş ve karşılıklı öğrenmeye katkıda bulunma, iki ülke halkı arasındaki bağları güçlendirme ve ikili ilişkilere yeni bir canlılık kazandırma fırsatı sunmasını umduğunu söyledi. Xi mektubunda karşılıklı saygı, dayanışma ve uyum içinde birlikte var olmanın insan uygarlığının gelişmesi için doğru yol olduğunun altını çizdi. Xi ayrıca Çin'in uygarlıklar arasında eşitlik, karşılıklı öğrenme, diyalog ve kapsayıcılığın ilerletilmesi; yabancılaşmanın yerine alışverişin, çatışmanın yerine karşılıklı öğrenmenin ve üstünlüğün yerine birlikte var olmanın konulması ve insanoğlu için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa edilmesi için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya istekli olduğunu kaydetti. Mattarella ise kendi kutlama mesajında kültürel işbirliğinin İtalya-Çin dostluğunun önemli bir parçası olduğunu söyledi ve İtalya'nın Kovid-19 pandemisine karşın Çin'de eski Roma uygarlığı sergisinin yanı sıra bir dizi İtalya-Çin Kültür ve Turizm Yılı faaliyeti düzenlediğine ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini tam olarak gösterdiğine işaret etti. Uluslararası toplumun halen birçok güçlükle karşı karşıya bulunduğunu ve adil ve kalıcı çözümün sadece birlik ve işbirliğiyle gelebileceğini belirten Mattarella, İtalya ve Çin'in ikili ilişkileri derinleştirmeye ve dünya barışı ve istikrarını birlikte korumaya devam edeceğine inandığını söyledi.