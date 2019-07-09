Çin ve Japonya'ya tütsülenmiş alabalık ihracatı başladı
50 dakika önce
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'ya tütsülenmiş alabalık gönderen Denizli firması, Çin ve Japonya'ya da ihracata başladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:12
Başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere Rusya
'ya tütsülenmiş alabalık gönderen Denizli
firması, Çin ve Japonya
'ya da ihracata başladı.
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