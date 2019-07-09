Son Dakika Haberleri: Çin ve Japonya'ya tütsülenmiş alabalık ihracatı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Çin ve Japonya'ya tütsülenmiş alabalık ihracatı başladı

50 dakika önce

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'ya tütsülenmiş alabalık gönderen Denizli firması, Çin ve Japonya'ya da ihracata başladı.

Çin ve Japonya'ya tütsülenmiş alabalık ihracatı başladı , System.String[]
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'ya tütsülenmiş alabalık gönderen Denizli firması, Çin ve Japonya'ya da ihracata başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:12 
Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Avrupa, Rusya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı Tütsülenmiş alabalıkları Avrupa ve Uzak Doğu'ya ihraç ediyorlar Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:03:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin ve Japonya'ya tütsülenmiş alabalık ihracatı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]