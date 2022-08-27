Kamboçya'da Çin'in Okul Bağışlarından Oluşan Sevgi Kiti Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamboçya'da Çin'in Okul Bağışlarından Oluşan Sevgi Kiti Projesi Başladı

27.08.2022 17:01
Kamboçya'da Çin'in Okul Bağışlarından Oluşan Sevgi Kiti Projesi Başladı

Çin ve Kamboçya'nın ortak çabalarıyla, Kamboçya'daki ilkokul öğrencilerine yardım etmek, yoksulluğun azaltılmasına ve kırsal alanlardaki öğrencilerin refahının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için Çin'in bağışlarından oluşan "Sevgi Kiti" projesinin resmi açılışı yapıldı.

Çin ve Kamboçya'nın ortak çabalarıyla, Kamboçya'daki ilkokul öğrencilerine yardım etmek, yoksulluğun azaltılmasına ve kırsal alanlardaki öğrencilerin refahının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için Çin'in bağışlarından oluşan "Sevgi Kiti" projesinin resmi açılışı yapıldı.

BATİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'in 40 km güneyinde yer alan Bati bölgesindeki Angkomnob İlkokulu'nda altıncı sınıf öğrencisi olan Se Sokna, Çin tarafından bağışlanan "Sevgi Kiti"ni Perşembe günü aldıktan sonra çok mutlu oldu ve paketin çok faydalı olduğunu söyledi. Se, bir okul çantası, kırtasiye malzemeleri, paslanmaz çelik su şişesi, paslanmaz çelik beslenme çantası ve benzeri malzemeleri içeren paketi aldıktan sonra Xinhua'ya "Bu kit bizim için çok değerli. Hoşuma gitti" dedi. 12 yaşındaki bir başka altıncı sınıf öğrencisi olan San Sokchen ise, yapılan bağış için Çin'e çok minnettar olduğunu söyledi ve paketin hem okumasına destek olduğunu, hem de kişisel hijyenini iyileştirdiğini belirtti.

San, Xinhua'ya, "Bir okul çantası, konserve balık, bir şişe Ovaltine, bir su şişesi ve bir beslenme çantası aldım" dedi ve "Çok mutlu ve heyecanlıyım" diye ekledi. Kamboçya Sivil Toplum İttifakı Forumu (CSAF) aracılığıyla, Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu ile Çin Barış ve Kalkınma Vakfı (CFPD) tarafından ortaklaşa finanse edilen "Sevgi Kiti" projesinin açılışı Kamboçya Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Chea Vandeth ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao tarafından gerçekleştirildi. 23-26 Ağustos tarihleri arasında bir ÇKP delegasyonu başkanı olarak Kamboçya'yı ziyaret eden Liu, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) Başkanı ve Başbakan Samdech Techo Hun Sen ve ayrıca diğer bazı parti liderleriyle biraraya geldi.

CSAF'in planlama ve proje direktörü Chea Munyrith, üç aylık projenin öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı, onları çok çalışmaya teşvik etmeyi, hijyen ve çevreyi iyileştirmeye destek olmayı ve iki ülke halklarının kalplerini birleştirmeyi amaçladığını söyledi. Munyrith, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Başkent Phnom Penh, Preah Sihanouk eyaleti ve Tboung Khmum eyaletinden oluşan üç hedef bölgedeki öğrencilere toplam 10.000 'Sevgi Kiti' bağışlanacak" dedi. "Sevgi Kiti" projesinin yalnızca yoksulluğu azaltmaya değil, aynı zamanda kırsal kesimdeki öğrencilerin refahını artırmaya da katkıda bulunacağını söyleyen Munyrith, "Bu projenin iki ülke ve halklar arasındaki dayanışma, dostluk ve kardeşlik bağlarını derinleştireceğine inanıyoruz" dedi. Projenin başlatıldığı Angkomnob İlköğretim Okulu Müdürü Nget Sam Oeun, okulda toplam 257 öğrencinin her birine "Sevgi Kiti" verildiğini söyledi. Oeun, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu iyi bir proje çünkü kırsal kesimdeki öğrenciler için sağlık ve hijyenin iyileştirilmesine yardımcı oldu" dedi. "Proje, ilkokul öğrencileri için sağlık ve hijyenin iyileştirilmesine, özellikle de Kovid-19 pandemisinden korunmalarına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır" dedi. Oeun, "Sevgi Kiti", Çin halkının Kamboçya halkına karşı gerçekten nazik duygularını yansıtıyor, Kamboçya'daki kırsal kesim çocuklarına gülümseme ve umut getirdi" diye konuştu.

Kamboçya'da Çin'in Okul Bağışlarından Oluşan Sevgi Kiti Projesi Başladı

YORUMLAR
500
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller etkisini sürdürüyor Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller etkisini sürdürüyor Xi, Yabancı Uzmanları, Çin ve Diğer Ülkeler Arasındaki İletişimi Desteklemeleri Yönünde Katkıda Bulunmaya Çağırdı Xi, Yabancı Uzmanları, Çin ve Diğer Ülkeler Arasındaki İletişimi Desteklemeleri Yönünde Katkıda Bulunmaya Çağırdı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Kamboçya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'da Çin'in Okul Bağışlarından Oluşan Sevgi Kiti Projesi Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:56 Oyuncu Ahu Tuğba, nafaka sebebiyle mahkemelik olduğu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 17:01:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kamboçya'da Çin'in Okul Bağışlarından Oluşan Sevgi Kiti Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement