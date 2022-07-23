Çin ve Laos Orduları, Ortak İnsani Tıbbi Müdahale Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
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Çin ve Laos Orduları, Ortak İnsani Tıbbi Müdahale Tatbikatı Yaptı

23.07.2022 17:11
Çin ve Laos Orduları, Ortak İnsani Tıbbi Müdahale Tatbikatı Yaptı

VİYENTİYAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi ve Laos Halk Ordusu, Laos'ta "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatı yaptı.

VİYENTİYAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi ve Laos Halk Ordusu, Laos'ta "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatı yaptı.

Çin ve Laos Orduları, Ortak İnsani Tıbbi Müdahale Tatbikatı Yaptı

Laos'taki Phong Hong tren istasyonunda Laos Halk Ordusu'yla birlikte "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatına katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zeng Li)

Çin ve Laos Orduları, Ortak İnsani Tıbbi Müdahale Tatbikatı Yaptı

Laos'taki Phong Hong tren istasyonunda Laos Halk Ordusu'yla birlikte "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatına katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zeng Li)

Çin ve Laos Orduları, Ortak İnsani Tıbbi Müdahale Tatbikatı Yaptı

Laos'un sınır kasabası Boten'e gelen Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bir sıhhiye treni, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Çin ve Laos Orduları, Ortak İnsani Tıbbi Müdahale Tatbikatı Yaptı

Laos'taki Phong Hong tren istasyonunda Laos Halk Ordusu'yla birlikte "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatına katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zeng Li)

Çin ve Laos Orduları, Ortak İnsani Tıbbi Müdahale Tatbikatı Yaptı

Laos'taki Phong Hong tren istasyonunda Laos Halk Ordusu'yla birlikte "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatına katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi, 22 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zeng Li)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Laos Orduları, Ortak İnsani Tıbbi Müdahale Tatbikatı Yaptı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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