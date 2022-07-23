VİYENTİYAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir sıhhiye ekibi ve Laos Halk Ordusu, Laos'ta "Barış Treni-2022" ortak insani tıbbi kurtarma ve hizmetler tatbikatı yaptı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin ve Laos Orduları, Ortak İnsani Tıbbi Müdahale Tatbikatı Yaptı - Son Dakika

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