Son Dakika Haberleri: Çin ve Mauritius ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı
Son Dakika Güncel Çin ve Mauritius ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı

Çin ve Mauritius ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı

27 dakika önce

Çin ve Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi Mauritius arasında ilk Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.

Çin ve Mauritius ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı, System.String[]

Çin ve Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi Mauritius arasında ilk Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.


Çin Ticaret Bakanlığı (MOC), Çin ile bir Afrika ülkesi arasında ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nın (FTA) imzalandığını açıkladı. Çin ve Mauritius arasında imzalanan ilk Serbest Ticaret Anlaşması, mal ve hizmet ticaretini, ekonomik işbirliğini ve yatırımı kapsıyor. Anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmesinin yanı sıra Çin ve Afrika arasındaki ekonomik ve ticaret işbirliğini arttıracak. İki ülke mal, hizmet, ekonomiyi içeren çeşitli alanlarda alt sektörler açacak. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Mauritius, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu yıl İstanbul'a gelen turist sayısının kentin nüfusunu geçmesi bekleniyor
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO savaşçısı yaralı Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için Fatiha okuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 12:50:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin ve Mauritius ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]