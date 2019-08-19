Son Dakika Haberleri: Çin ve Moğolistan kültür haftası başladı
Son Dakika Güncel Haber

Çin ve Moğolistan kültür haftası başladı

1 saat önce

Çin ve Moğolistan arasında ortak gerçekleştirilen kültür haftası, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde dün başladı.

Çin ve Moğolistan arasında ortak gerçekleştirilen kültür haftası, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde dün başladı.
Çin ve Moğolistan arasında gerçekleştirilen kültür haftası İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Bayannur şehrindeki Urad Middle Banner bölgesinde dün başladı. Kültür haftasının organizatörü, etkinlik açılış töreninde sunulan Moğol dans gösterileri ve geleneksel ritüel aktivitelerin binlerce Çinli ve Moğol turistin ilgisini çektiğini bildirdi. İki ülkeden getirilen yeşim taşı ve egzotik taşlardan oluşan bin parçalık taş sergisi 7 gün sürecek kültür haftasında ziyaret edilebilecek.
(İHA)
Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Huawei ile iş yapılmasını istemiyor
Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi Garanti BBVA'nın yeni CEO'su Recep Baştuğ oldu 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 19:46:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin ve Moğolistan kültür haftası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]