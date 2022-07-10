Çin ve Pakistan, Doğu Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikata başladı - Son Dakika
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Çin ve Pakistan, Doğu Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikata başladı

10.07.2022 19:23
Çin ve Pakistan, Doğu Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikata başladı

Çin ve Pakistan'ın, Doğu Çin Denizi'nde askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Çin ve Pakistan'ın, Doğu Çin Denizi'nde askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, iki ülkenin donanma gemileri, "Deniz Muhafızları-2" adı verilen tatbikat için Şanghay şehrindeki askeri limandan demir aldı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Liu Vınşıng, yaptığı açıklamada, tatbikatın iki ülke ordularının planlı yıllık faaliyeti olduğunu belirtti.

Sözcü Liu, faaliyetin herhangi bir bölgesel durumla bağlantılı olmadığı, üçüncü tarafları hedef almadığını vurguladı.

4 gün sürmesi planlanan tatbikatın, Çin ile Pakistan arasında savunma iş birliğini, uzmanlık ve deneyim paylaşımını arttırmayı, geleneksel dostluğu ve stratejik ortaklığı teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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