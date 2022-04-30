Çin ve Pasifik Adası Ülkeleri, İklim Değişikliğiyle Mücadelede Ortak Hareket Edecek - Son Dakika

JİNAN, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Pasifik Adası ülkeleri, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinde Perşembe günü düzenlenen bir konferansta iklim değişikliğiyle mücadele için ortak işbirliği önlemleri alınmasında fikir birliğine vardı. İklim değişikliği konusunda Çin ve Pasifik Adası ülkeleri için işbirliği merkezinin ve Çin-Pasifik Adası ülkelerinin iklim değişikliği konusunda üst düzey diyaloğunun açılış törenlerinin her ikisi de hem çevrimdışı hem de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Samoa'nın Çin Büyükelçisi Tapusalaia Terry Toomata, iklim değişikliğinin pratik eylemlerle ele alınması gerektiğini belirterek, Çin'in Pasifik Adası ülkelerine yardım etmek için işbirliği merkezini hızla kurduğunu dile getirdi. Çin ve Pasifik Adası ülkeleri, merkezin iklim değişikliği işbirliği mekanizması altında mesleki eğitim, teknoloji işbirliği ve akademik araştırma için platformlar kuracak. Birçok iklim değişikliği işbirliği projesiyle birlikte Güney-Güney işbirliği anlaşması da konferans sırasında imzalandı.

Organizasyon komitesi, konferansa ev sahipliği yapan Shandong'un yeşil kalkınma ve düşük karbon işbirliğine odaklanma konusunda kararlı olduğunu ve kültür, turizm ve eğitim faaliyetlerinde hükümet dışı değişimleri teşvik ettiğini kaydetti. Liaocheng Üniversitesi Pasifik Ada Ülkeleri Araştırma Merkezi, karşılıklı dostluğu geliştirme konusundaki zengin tecrübesinden yararlanarak, bölgesel iklim işbirliği için istihbarat ve bilgi hizmetleri sağlayacağını bildirdi. Konferansta konuşan iklim uzmanları, aşırı hava koşullarının iklim değişikliğine bağlı olarak daha sıklaştığı ve Pasifik Adası ülkelerini tehdit ettiği konusunda hemfikir oldu. Çin halihazırda, Güney-Güney iklim değişikliği işbirliği kapsamında 1,2 milyar yuandan fazla (yaklaşık 181.33 milyon ABD doları) kaynak ayırdı ve aralarında Pasifik'teki Samoa ve Tonga'nın bulunduğu 37 gelişmekte olan ülke ile 42 ilgili anlaşma imzaladı. İklim değişikliğiyle mücadele sözü veren ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma yolunu değişmez bir şekilde izleyen Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarmayı ve 2060'tan önce karbon nötrlüğüne ulaşmayı taahhüt etti.