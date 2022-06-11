Çin ve Polonya, İkili İlişkilerin İstikrarlı Gelişimini Destekleme Sözü Verdi - Son Dakika
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Çin ve Polonya, İkili İlişkilerin İstikrarlı Gelişimini Destekleme Sözü Verdi

11.06.2022 18:07
Çin ve Polonya, İkili İlişkilerin İstikrarlı Gelişimini Destekleme Sözü Verdi

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau Cuma günü işbirliğini güçlendirme ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini destekleme sözü verdi.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau Cuma günü işbirliğini güçlendirme ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini destekleme sözü verdi. Söz konusu görüş birliğine, iki dışişleri bakanının video bağlantısı aracılığıyla düzenledikleri Çin-Polonya Hükümetler arası İşbirliği Komitesi'nin üçüncü genel kurulunda varıldı. Wang, Çin'in iki devlet başkanı tarafından varılan önemli fikir birliğini daha iyi uygulamak, dostluk geleneğini ilerletmek, karşılıklı güveni geliştirmek ve çalkantılı uluslararası durum altında ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeye devam etmek amacıyla Polonya tarafıyla birlikte çalışmaya istekli olduğunu bildirdi.

Wang, her iki tarafı da ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, çevre koruma, enerji, dijital ve diğer alanlarda işbirliğini teşvik etmeye, personel değişimlerini düzenli bir şekilde sürdürmeye, karşılıklı yatırımları genişletmeye ve iki ülkenin ortak çıkarlarını sürekli olarak genişletmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Wang, Çin'in iki ülkenin işletmelerinin, Avrupa ve Çin pazarları için karşılıklı bir depolama, lojistik ve dağıtım sisteminin kurulmasına ve Polonya'nın dağıtım merkezi olmasına yönelik görüşmeler yapmalarını desteklediğini sözlerine ekledi. Rau da, Polonya'nın tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu, Çinli işletmelerin Polonya'ya yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını, AB-Çin ve Orta ve Doğu Avrupa-Çin işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediğini ve AB-Çin işbirliğinin kapısı olmaya istekli olduğunu söyledi. İki bakan ayrıca Ukrayna meselesi hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in bu meseledeki pozisyonunun barış görüşmelerini teşvik etmek olduğunu yineledi. Rau da, Polonya'nın çatışmanın yol açtığı enerji ve gıda krizinin üstesinden gelmek için tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Polonya, İkili İlişkilerin İstikrarlı Gelişimini Destekleme Sözü Verdi - Son Dakika

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