Çin ve Rusya Daha Yakın İşbirliği İçin İş Diyaloğu Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Çin ve Rusya Daha Yakın İşbirliği İçin İş Diyaloğu Toplantısı Düzenledi

17.06.2022 14:01
Çin ve Rusya Daha Yakın İşbirliği İçin İş Diyaloğu Toplantısı Düzenledi

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, iki ülken in normal ekonomik ve ticari işbirliğini sürdüreceğini söyledi.

ST. PETERSBURG, 17 Haziran (Xinhua) -- Rusya-Çin İş Diyaloğu, 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) çerçevesinde Perşembe günü Rusya'nın liman şehri St. Petersburg'da gerçekleştirildi. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui yayımladığı video mesajında, karşılıklı saygı ve eşitlik ruhu ile kazan-kazan ilkesinin sağladığı sonuçları arayan bakış açısının rehberliğinde iki ülkenin 2024 yılında ikili ticaret hacmini 200 milyar ABD dolarına yükseltme hedefine ulaşmak amacıyla çabalarını artıracağını ve normal ekonomik ve ticari işbirliğini sürdüreceğini söyledi. Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Alexander Shokhin, etkinlikteki konuşmasında, Çin mallarının Rusya'da daha büyük bir pazar payı elde ettiğini ve daha fazla Rus tarım ürününün Çin'de iyi bir şekilde karşılandığını kaydetti.

Rusya'nın Çin'deki ticaret temsilcisi Alexei Dakhnovsky, iki ülkenin enerji, ulaşım, altyapı ve tarım alanlarında yatırım ve işbirliği yapma konusunda büyük beklentileri olduğunu belirtti. Rusya-Çin İş Diyaloğu, Rusya'nın Vladivostok kentinde SPIEF ve Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde 2018 yılından bu yana birkaç kez gerçekleştirildi. "Yeni Bir Dünyada Yeni Fırsatlar" teması altında düzenlenen 25. SPIEF, Çarşamba-Cumartesi günleri arasında Rusya'nın en büyük ikinci şehrinde gerçekleşiyor. Forum, 1997 yılından bu yana iş dünyasının Rusya, yükselen piyasalar ve dünyanın karşı karşıya olduğu kritik ekonomik sorunlarla ilgili konuları tartışması için önde gelen küresel bir platform haline geldi.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya Daha Yakın İşbirliği İçin İş Diyaloğu Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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