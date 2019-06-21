Son Dakika Haberleri: Çin ve Rusya'dan ortak kutup araştırma laboratuvarı
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Çin ve Rusya'dan ortak kutup araştırma laboratuvarı

1 saat önce

Harbin Mühendislik Üniversitesi, 20 Haziran Perşembe günü, Çin-Rusya ortak kutup teknoloji ve ekipman laboratuvarı kuruluşunun Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını teyit etti.

Çin ve Rusya'dan ortak kutup araştırma laboratuvarı, System.String[]

Harbin Mühendislik Üniversitesi tarafından önerilen bu proje, bu ayın başında onaylanan 14 adet ortak "Kuşak ve Yol" laboratuvarından birisiydi.

Söz konusu laboratuvar, geliştirme planına göre, kutup bölgesinde deniz ulaşımı, enerji işbirliği ve kutuplarda bilimsel araştırma gibi önemli alanlarda Rusya ile işbirliğinin geliştirilmesini güçlendirecek.

Laboratuvarın beş ana görevi ortak araştırma, akademik alışveriş, uluslararası teknoloji transferi, yeteneklerin yetiştirilmesi ve mekanizma inovasyonu olarak saptandı.

Üniversitenin gemi inşaat fakültesi dekanı Xue Yanzhuo "Ortak laboratuvar sayesinde Çin ve Rusya; kutuptasefer için gemi inşası, kutup rota operasyonları ve kutup kaynaklarının değerlendirilmesinde deneyimlerini ve kazanımlarını paylaşacaktır" dedi.

Öte yandan Xue, Rus enstitülerinin de uluslararası enkübatörlerin inşasına, uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliğine ve "Buzda İpek Yolu"nun oluşturulmasını desteklemeye ortak olarak katkıda bulunmaya çağrılacağını söyledi.

Kutup ekipmanına, gemi mühendisliğine ve akıllı imalata odaklı bir dizi sanayicinin söz konusu ortak laboratuvarın oluşturulması aşamasında bulunması bekleniyor.

Harbin Mühendislik Üniversitesi, Çin'deki kutup tekne inşası ve gemi mühendisliği dalında belli başlı araştırma enstitülerinden biridir. Bu üniversite, 2018'de, University of Arctic Alliance (Kutup İttifakı Üniversitesi) üyesi olmuştur.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:22 Kaynak: Bültenler
Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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