Çin ve Rusya, Kuzey Kore yaptırımlarını veto nedeniyle 8 Haziran'da BM Genel Kuruluna "hesap verecek" - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Rusya, Kuzey Kore yaptırımlarını veto nedeniyle 8 Haziran'da BM Genel Kuruluna "hesap verecek"

27.05.2022 19:56
Çin ve Rusya, Kuzey Kore yaptırımlarını veto nedeniyle 8 Haziran'da BM Genel Kuruluna "hesap verecek"

BİRLEŞMİŞ Çin ve Rusya'dan, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmeleri nedeniyle, BM Genel Kurulunda savunmaları istenecek.

BİRLEŞMİŞ Çin ve Rusya'dan, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmeleri nedeniyle, BM Genel Kurulunda savunmaları istenecek.

Küresel barışın garantörleri olması beklenirken veto haklarıyla çoğu zaman BM Güvenlik Konseyini işlevsiz hale getiren daimi 5 üye ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'ya veto kullanımda "hesap soracak" bir mekanizmayı hayata geçiren BM Genel Kurulu, 8 Haziran'da toplanacak.

BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdullah Shadid, 193 üyeli kurulu toplayarak, Rusya ve Çin'den veto kararını savunmasını isteyecek.

Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD'nin sunduğu BMGK karar tasarısını 20 Mayıs'ta veto etti.

BM Güvenlik Konseyi, Pyongyang'a nükleer programı nedeniyle yaptırımlar uygulamaya başladığı 2006 yılından beri ilk kez Çin ve Rusya'nın veto kararıyla Kuzey Kore konusunda bölündü.

Veto nedeniyle kabul edilmeyen tasarıda, Kuzey Kore'ye yıllık ham petrol ihracatının 1 milyon varil azaltılarak 3 milyon varile düşürülmesini, rafine petrol ihracatının ise 125 bin varil azaltılarak 375 bin varile düşürülmesi isteniyordu.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi, daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan da herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Kuzey Kore'ye tütün ve tütün mamulleri ihracatının yasaklanmasını öngören tasarı, Kuzey Kore'nin mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerinin ihracatını da yasaklamayı hedefliyordu.

Tasarıyla aynı zamanda Kuzey Kore istihbaratıyla ilişkili olduğu belirtilen bilgisayar korsanı Lazarus Group'un mal varlıklarının dondurulması da öngörülüyordu.

ABD'ye göre, Kuzey Kore bu yılın başından beri 6'sı kıtalararası olmak üzere 23 balistik füze denedi.

Çin ve Rusya, bir süredir Kuzey Kore'deki insani durumu gerekçe göstererek, yaptırımların artırılması yerine hafifletilmesini savunuyordu.

YORUMLAR
500
Çin'in Paris Büyükelçisi Ukrayna-Rusya savaşını NATO'nun genişlemesine bağlıyor Çin'in Paris Büyükelçisi Ukrayna-Rusya savaşını NATO'nun genişlemesine bağlıyor Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Libya Krizine Siyasi Çözüm İçin Kararlılık Çağrısında Bulundu Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Libya Krizine Siyasi Çözüm İçin Kararlılık Çağrısında Bulundu
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya, Kuzey Kore yaptırımlarını veto nedeniyle 8 Haziran'da BM Genel Kuruluna 'hesap verecek' - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 20:18:30. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Rusya, Kuzey Kore yaptırımlarını veto nedeniyle 8 Haziran'da BM Genel Kuruluna "hesap verecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement