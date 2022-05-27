Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını isteyen BMGK kararını veto etti - Son Dakika
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Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını isteyen BMGK kararını veto etti

27.05.2022 00:59
Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını isteyen BMGK kararını veto etti

BİRLEŞMİŞ Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti.

BİRLEŞMİŞ Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti.

ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını teklif ettiği tasarı 15 üyeli BMGK'de oylandı.

Kuzey Kore'ye yıllık ham petrol ihracatının 1 milyon varil azaltılarak 3 milyon varile düşürülmesini, rafine petrol ihracatının ise 125 bin varil azaltılarak 375 bin varile düşürülmesini öngören karara 13 ülke destek verirken Çin ve Rusya tasarıyı veto etti.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Kuzey Kore'ye tütün ve tütün mamulleri ihracatının yasaklanmasını öngören tasarı, Kuzey Kore'nin "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerinin ihracatını da yasaklamayı hedefliyordu.

Tasarıyla aynı zamanda Kuzey Kore istihbaratıyla ilişkili olduğu belirtilen bilgisayar korsanı "Lazarus Group"un mal varlıklarının dondurulması da öngörülüyordu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, oylama öncesi yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yılın başından beri 6 kıtalararası balistik füze deneyerek ve kitle imha silahlarını geliştirerek uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, yeni yaptırımların Kovid-19 salgınıyla başa çıkmaya çalışan Kuzey Kore üzerinde insani sonuçları olacağını belirterek, ilave yaptırımların sorunu çözmek yerine gerginliği daha da artıracağını ifade etti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'yi diyalog yerine yaptırımları ve Kuzey Kore'ye karşı "düşmanca" tutum sergilemeyi seçmekle suçladı.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Rusya ve Çin, BM Genel Kurulu'nun 26 Nisan'da aldığı karar doğrultusunda ilerleyen günlerde Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını veto etme kararlarını 193 üyeli Genel Kurul'da savunmak zorunda kalacak.

BM Genel Kurulu, küresel barışın garantörleri olması beklenirken veto haklarıyla çoğu zaman BM Güvenlik Konseyini işlevsiz hale getiren daimi 5 üye ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'ya veto kullanımda "hesap soracak" bir karar almıştı.

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Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını isteyen BMGK kararını veto etti Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını isteyen BMGK kararını veto etti Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD'nin sunduğu BM Güvenlik Konseyi karar... Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD'nin sunduğu BM Güvenlik Konseyi karar... Moody's G20 ekonomileri için büyüme tahminini düşürdü Moody's G20 ekonomileri için büyüme tahminini düşürdü
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını isteyen BMGK kararını veto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını isteyen BMGK kararını veto etti - Son Dakika
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