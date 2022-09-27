Çin ve Rusya savaş gemileri, Alaska açıklarında görüldü - Son Dakika
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Çin ve Rusya savaş gemileri, Alaska açıklarında görüldü

27.09.2022 08:48
Çin ve Rusya savaş gemileri, Alaska açıklarında görüldü

Çin ve Rusya savaş gemilerinin, Bering Denizi'nde ABD'nin Alaska eyaletine bağlı takımadalar çevresinde görüldüğü bildirildi.

Çin ve Rusya savaş gemilerinin, Bering Denizi'nde ABD'nin Alaska eyaletine bağlı takımadalar çevresinde görüldüğü bildirildi.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Çin donanmasına ait 3 geminin, 4 Rus savaş gemisi ile Alaska'ya bağlı Aleutian takımadalarındaki Kiska Adası'nın 139 kilometre kuzeyinde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, aralarında bir Çin güdümlü füze kruvaziyeri ile bir Rus destroyerinin olduğu savaş gemilerinin, aynı formasyon içinde seyir faaliyeti yürüttüğü, Sahil Güvenliğe ait devriye gemisi tarafından tespit edildikten sonra formasyonu bozarak farklı yönlere dağıldığı kaydedildi.

ABD Sahil Güvenliği 17. Bölge Komutanı Tuğgeneral Nathan Moore, "Seyir faaliyeti, uluslararası kurallara ve normlara uygun olsa da Alaska çevresindeki deniz bölgesinde Amerikan çıkarlarını etkileyecek bir durum oluşmadığından emin olmak için 'mevcuda mevcutla' karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD Donanması'nın Frontier Sentinel (Sınır Gözcüsü) Operasyonu talimatnamesinin, stratejik rakiplere ait unsurların Amerikan karasuları çevresinde bulunması halinde "mevcuda mevcutla" karşılık verilmesini, yani aynı sayı ve nitelikteki gemilerin bölgeye sevk edilmesini öngördüğü belirtildi.

Seyir faaliyetinin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 24-26 Ağustos'ta Kanada'nın kuzeyine yaptığı ziyarette, Rusya ve Çin'in Kuzey Kutup Dairesi (Arktik) bölgesindeki stratejik iş birliğine dair yaptığı uyarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Stoltenberg, "Çin ve Rusya'nın bölgedeki pratik iş birliğinin giderek derinleşen stratejik ortaklığın parçası olduğu ve NATO ülkelerinin çıkarlarını ve değerlerini tehdit ettiği" uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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