Çin ve Rusya stratejik işbirliğini güçlendirecek

Wang Yi, BM 74. Genel Kurulu toplantıları sırasında dün, New York'ta Lavrov ile bir araya geldi. Wang Yi görüşmede, Çin ve Rusya'nın, iki ülke liderleri arasında sağlanan önemli fikir birliğini yerine getirerek, yeni dönemde ikili kapsamlı stratejik işbirliği ve ortaklık ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini kaydetti. Çeşitli alanları kapsayan işbirliğinde daha fazla sonuç elde edilmesinin önemine değinen Wang, Çin ile Rusya'nın dünya barışı ve istikrarına daha fazla çözüm planı sunması gerektiğini vurguladı.

Bu yıl Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişki kurulmasının 70. yıldönümünün kutlanacağına dikkat çeken Wang, ikili ilişkilerin yeni fırsatların yanı sıra yeni zorluk ve tehditlerle de karşılaştığına işaret etti.

Wang, şu anki şartlar altında Çin ve Rusya'nın stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, ulusal egemenlik ile güvenliği korumaya ve dış müdahaleye karşı çıkmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Wang, "İki taraf, BM Tüzüğü'nün amacını ve ilkelerini kararlılıkla koruyarak, uluslararası adalete destek vermeye devam etmeli. Bu sadece iki ülkenin kendi çıkarlarını korumak için duyduğu bir gereksinim değil; BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak dünya barışı ile istikrarını korumak ve uluslararası sorumlulukları daimi olarak yerine getirmek için üstlenilmesi gereken bir uluslararası sorumluluk." ifadesini kullandı.

Sergei Lavrov ise, ülkesinin Çin ile yakın iletişim kurarak, diplomatik ilişki kurulmasının 70. yıldönümünü kutlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Lavrov, "İki ülke uluslararası ve bölgesel meselelerde stratejik koordinasyonu güçlendirmeli, uluslararası hukuk ile BM Tüzüğü'nün amacı ve ilkelerini ortaklaşa savunmalı" dedi.

İki bakan ayrıca, önemli uluslararası ve bölgesel sorunlar üzerinde fikir alıverişinde bulundu.