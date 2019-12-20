Çin ve Rusya, Suriye'ye insani yardımlara olanak tanıyan BM kararının yenilenmesini veto etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin ve Rusya, Suriye'ye insani yardımlara olanak tanıyan BM kararının yenilenmesini veto etti - Son Dakika Dünya

Çin ve Rusya, Suriye'ye insani yardımlara olanak tanıyan BM kararının yenilenmesini veto etti

6 saat önce

Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti. BMGK kararı yenilenemediği için 10 Ocak'tan itibaren 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısı Suriye'ye insani yardımların girişine kapatılacak

Çin ve Rusya, Suriye'ye insani yardımlara olanak tanıyan BM kararının yenilenmesini veto etti, System.String[]

Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının yenilenmesini veto etti.


Yıl sonuna kadar yenilenmesi gereken karar, Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından Rusya ile uzun süren müzakerelerin ardından BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Talisca'dan transfer açıklaması: Manchester United'a gidecektim, teklif gelince Çin'i seçtim
Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
05:16 Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 40 bin TL vurgun yaptılar - Son Dakika Haber
04:41 Kağıt fabrikasında korkutan yangın, 10 kişi ölümden döndü - Son Dakika Haber
04:14 Maltepe'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika Haber
04:02 Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika Haber
03:06 Başkent'te otobüs kazaları: 1'i ağır 11 yaralı - Son Dakika Haber
23:49 Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu - Son Dakika Haber
23:00 Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırım tehditleri bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 06:22:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin ve Rusya, Suriye'ye insani yardımlara olanak tanıyan BM kararının yenilenmesini veto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]