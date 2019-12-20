Çin ve Rusya, Suriye'ye insani yardımlara olanak tanıyan BM kararının yenilenmesini veto etti

Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının yenilenmesini veto etti.



Yıl sonuna kadar yenilenmesi gereken karar, Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından Rusya ile uzun süren müzakerelerin ardından BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu.