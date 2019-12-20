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Çin ve Rusya, Suriye'ye insani yardımlara olanak tanıyan BM kararının yenilenmesini veto etti
6 saat önce
Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti. BMGK kararı yenilenemediği için 10 Ocak'tan itibaren 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısı Suriye'ye insani yardımların girişine kapatılacak
Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının yenilenmesini veto etti.
Yıl sonuna kadar yenilenmesi gereken karar, Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından Rusya ile uzun süren müzakerelerin ardından BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:48
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