Çin ve Rusya'ya giden ihracat treni Sivas'ta - Son Dakika

Çin ve Rusya'ya giden ihracat treni Sivas'ta

30.01.2021 09:22
Çin ve Rusya'ya giden ihracat treni Sivas'ta, System.String[]

Türkiye'den Rusya'ya gönderilen ilk blok ihraç treni ile ilk kez Çin'e bor madeni taşıyan ihracat treni Sivas'a ulaştıAnkara Gar'ından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla uğurlanan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu...

Türkiye'den Rusya'ya gönderilen ilk blok ihraç treni ile ilk kez Çin'e bor madeni taşıyan ihracat treni Sivas'a ulaştı

Ankara Gar'ından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla uğurlanan, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e yapılan Bor ihracatındaki ilk treni ve Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı.

Sivas'ta Bostancı istasyonunda kısa bir mola veren tren personel değişimi ve kontrollerin ardından yoluna devam etti.

Ankara'dan yola çıkacak trenin, 4 bin 650 km yolu, 8 günde kat ederek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Moskova'ya ulaşması planlanıyor.

-İHA-

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Rusya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya'ya giden ihracat treni Sivas'ta - Son Dakika


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