Çin ve Suudi Arabistan'dan dolara darbe vuracak para takası anlaşması

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İkili ticarette yerel para birimlerinin kullanımı için döviz takası anlaşmasına imza atan Çin ve Suudi Arabistan, 50 milyar yuan (yaklaşık 6,97 milyar dolar) riyal karşılığı takas edebilecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

ÇİN VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA DÖVİZ TAKASI ANLAŞMASI

Çin ve Suudi Arabistan, uluslararası piyasada doların egemenliğini bitirmek için dev anlaşmaya imza attı. İki ülke, karşılıklı ticarette yerel para birimlerinin kullanımı için döviz takası anlaşması imzaladı. Çin ve Suudi Arabistan'ın merkez bankalarından yapılan açıklamaya göre, üç yıllık anlaşma kapsamında 50 milyar yuan (yaklaşık 6,97 milyar dolar) riyal karşılığı takas edilebilecek.

AMAÇ PETROL TİCARETİNDE DOLARIN HAKİMİYETİNİ KIRMAK

Anlaşmanın karşılıklı uzlaşmayla uzatma opsiyonu bulunuyor. Çin ve Suudi Arabistan, özellikle doların hakim olduğu petrol ticaretinde yerel para birimlerini kullanma imkanına sahip olacak Çin, dünyanın en büyük enerji ithalatçısı konumunda bulunuyor. Pekin 2022'de Suudi Arabistan'dan 65 milyar dolar değerinde ham petrol satın almıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz

ÇİN'İN SON 1O YILDA İMZALADIĞI 30. ANLAŞMA

Anlaşma, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) son 10 yılda imzaladığı 30. döviz takas sözleşmesi olma özelliğini taşıyor. Çin, daha önce Orta Doğu'dan Birleşik Arap Emirlikleri ile 2012'de, Katar ile 2014'te ve Mısır ile 2016'da benzer anlaşmalara gitmişti.

Çin Merkez Bankası

RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR ÇİN'İN FARKINDALIĞINI ARTIRDI

Çin, ABD ile artan ekonomik ve jeopolitik rekabet içinde dolara olan bağımlılığı azaltmak amacıyla dış ticarette yerel para biriminin kullanımı artırmaya yönelik adımlara hız verdi. Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan sonra Batı ülkelerinin Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar, dış ticarette dolara bağımlılığın nasıl kötü sonuçlara yol açabileceğini gösterdi. Çin'in bu konudaki farkındalığı arttı.

ABD Merkez Bankası

FED'İN FAİZ ARTIRIMI YUANA İLGİYİ YÜKSELTTİ

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son yıllarda sık sık faiz artırımına gitmesi, uluslararası piyasada doların değerinin yükselmesine neden oldu. Yükselen ekonomiler, kur dönüştürme maliyeti daha ucuz olan yuan bazlı işlemlere yöneldi. PBoC'un verilerine göre, 2022'de yuan cinsinden uluslararası transferlerin miktarı yıllık yüzde 21,48 artışla 96,7 trilyon yuana (o günkü kura göre yaklaşık 14,14 trilyon dolar) ulaşmıştı. Sınır aşırı yuan ödemeleri sistemi üzerinden yıl boyunca 4,4 milyon para transferi yapılırken, transferlerin sayısı da önceki yıla göre yüzde 31,68 artmıştı.