Son Dakika Haberleri: Çin ve Suudi Arabistan'dan Kapsamlı İş Birliği Mesajı

Çin ve Suudi Arabistan'dan Kapsamlı İş Birliği Mesajı

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası meselelerde iş birliğini artırması gerektiğini belirterek, "Çin, Suudi Arabistan'ın kalkınma stratejisini çeşitlendirmesini destekliyor ve Suudi tarafıyla yüksek teknoloji alanında iş birliğini güçlendirmeyi istiyor.

Çin ve Suudi Arabistan'dan Kapsamlı İş Birliği Mesajı, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası meselelerde iş birliğini artırması gerektiğini belirterek, "Çin, Suudi Arabistan'ın kalkınma stratejisini çeşitlendirmesini destekliyor ve Suudi tarafıyla yüksek teknoloji alanında iş birliğini güçlendirmeyi istiyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Çin ziyaretine eşlik eden Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede Çin-Suudi Arabistan ilişkilerinde önemli noktanın karşılıklı saygı, anlayış ve güven olduğunu belirten Vang Yi, uluslararası belirsizliklerin olduğu dönemde iki tarafın uluslararası ve bölgesel meselelere daha fazla olumlu enerji ve istikrar konusunda katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Vang, "Dünyada her ülkenin kalkınmaya hakkı var. Suudi Arabistan büyük potansiyele sahip gelişmekte olan pazar ülkesi. Çin, Suudi Arabistan'ın kalkınma stratejisini çeşitlendirmesini destekliyor ve Suudi tarafıyla yüksek teknoloji alanında iş birliğini güçlendirmeyi istiyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve Çin'in aşırıcılık ve terörle mücadele tehditleriyle karşılaştığını belirten Vang, iki ülkenin iş birliğini güçlendirmesi, bölgesel istikrarı ve güvenliği ortaklaşa korumasının önemine dikkati çekti.

Suudi Bakan Cubeyr de iki ülkenin ilişkilerinin çok istikrarlı olduğuna, son zamanlarda hızla geliştiğine işaret ederek, " Suudi Arabistan, Çin'i uzun dönemli stratejik ortağı olarak görüyor, iki ülkenin siyasi, ekonomik, güvenlik alanlarında daha fazla gelişme kaydetmesini bekliyor." dedi.

Cubeyr ayrıca Pekin yönetimiyle uluslararası ve bölgesel meselelerde iş birliğini güçlendirmeyi umduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:37 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Güncel
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